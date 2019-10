El Athletic quiere seguir la racha Las jugadoras rojiblancas celebrando uno de los goles en el pasado derbi. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ Las de Villacampa confían en mantener este sábado (11 horas) las buenas sensaciones del reciente derbi ante un Betis necesitado que nunca ha ganado a las rojiblancas en liga LAURA GONZÁLEZ Viernes, 18 octubre 2019, 00:45

El mejor Athletic de lo que va de temporada, de la era Villacampa, afloró en el Reale Arena el pasado domingo. Un triunfo en el derbi vasco a base de casta y de determinación que ha roto las ataduras del conjunto rojiblanco, que había firmado hasta ese momento el segundo peor arranque liguero en la última década y media. Una victoria reparadoraque ha marcado el camino a seguir y que, como el propio técnico aseguró aún con el subidón de los tres puntos, hace crecer al grupo y les hace creer «en lo que estamos haciendo».

Con esa sensación, con la de mirar ya solo hacia arriba, han trabajado durante toda la semana para preparar el choque que les medirá este sábado ante el Betis en Lezama, en la sexta jornada de la Primera Ibedrola. Un partido que arrancará temprano, a las 11 horas, y en el que se toparán con un conjunto necesitado que buscará precisamente en la factoría rojiblanca un revulsivo para dar carpetazo a su titubeante inicio liguero. Y es que el cuadro andaluz, dirigido este curso por Antonio Contreras, tras la marcha de María Pry, quien llegó a sonar para ocupar el banquillo del Athletic, tan solo ha logrado sumar cuatro puntos en las cinco jornadas disputadas hasta el momento.

Venció en casa frente al Valencia después de caer consecutivamente ante el Madrid, Deportivo y la Real, firmando la pasada jornada un empate en el feudo del colista, el Espanyol, fruto de sus propios errores; por lo que aún no conoce la victoria como visitante. Las rojiblancas, por su parte, han logrado amarrar los tres puntos en Lezama tan solo en una ocasión este curso, y además por goleada (3-0), en su estreno ante la afición el pasado mes de septiembre, frente al Madrid.

Las verdiblancas han adquirido de su entrenador, quien anteriormente pasó por las filas del Málaga, un estilo de juego más arriesgado de lo que estaban acostumbradas en los últimos años. Pese a que han sufrido varias bajas como las de Rocío Gálvez o Virgy, se han reforzado con jugadoras dentro y fuera del mercado nacional que ya han dado muestras de calidad, como la rusa Marina Fedorova, la delantera camerunesa Abam, la portera gala Gerard o la central Marta Cazalla.

Precedentes más que favorables

Un encuentro que de nuevo no será televisado. Si se atiende a los precedentes anteriores, en cuanto al resultado, el Athletic no tendría de qué preocuparse. Y es que desde que el Betis logró hacerse un hueco en la máxima categoría nacional, en 2016, las vizcaínas no han perdido en liga ante las andaluzas, ni en los duelos que las han enfrentado en Lezama ni tampoco en Sevilla. En ellos las que más han afinado su puntería han sido Yulema Corres y la internacional Lucía García, ambas con tres dianas. Esta última, que acaba de prolongar su vinculación con el Athletic hasta 2022, arrastra un problema «crónico» en su rodilla izquierda, por lo que podría volver a ver desde la grada el partido.

La que espera repetir titularidad es Nekane, quien regresaba a lo grande después de un mes de ausencia debido a una lesión en el bíceps femoral sufrida en la primera jornada, anotando el tanto que abrió la lata en el derbi. La delantera desvelaba la intrahistoria de este gol en la web oficial rojiblanca, reconociendo que aún no se encuentra al 100% físicamente. «Justo antes del partido nos vino Erika a decir que si Azkona llegaba hasta la línea de fondo que metiera un pase atrás al punto de penalti. Y la verdad es que cuando la vi correr no lo dudé. Hice amago de ir al segundo y al final salió redondo».