Liga Iberdrola Andere: «No podemos permitirnos ningún fallo más» La portera rojiblanca confía en recuperar la senda de la victoria en San Mamés tras el varapalo contra el Espanyol en Lezama BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 24 marzo 2019, 16:24

Y saltó la sorpresa en Lezama con la victoria del Espanyol ante el Athletic. Las rojiblancas firmaron uno de los peores partidos de la temporada y cayeron ante el cuadro perico por 1-2. «Desde atrás en la veía que había muchas imprecisiones. Las ocasiones que hemos podido generar han sido muchas y no han entrado. Si no entran el partido se te complica. Después de las imprecisiones el equipo no ha confiado», señaló Andere Leguina, la portera rojiblanca..

Es el segundo partido consecutivo que juega la guardameta, que lleva seis encuentros esta temporada. «Estoy contenta porque estoy teniendo minutos. Intentar disfrutar de los minutos que tengo pero los resultados no han acompañado», reconoció.

Había que olvidar la derrota del pasado fin de semana ante el Granadilla con un triunfo pero no fue posible. «Después de dos derrotas seguidas estamos un poco cabizbajas. Quedan pocos partidos pero hay que sacarlos todos, no podemos permitirnos ningún fallo más», avanzó la guardameta. Después del mal partido ante el Espanyol toca hacer borrón y cuenta nueva para el choque de la próxima semana en San Mamés. «Esto nos hace tener más ganas todavía. En San mamés se te olvida todo. Te centras en ese partido y las ganas van a estar ahí», confesó.

Joseba Agirre, el técnico rojiblanco, se mostró disgustado con el resultado. «Creo que uno de los peores partidos que hemos disputado en Lezama. Hemos asistido a un partido en el que defensivamente el Espanyol ha estado bastante mejor que nosotros», señaló al término del encuentro.

A pesar de la derrota, el entrenador del cuadro vizcaíno apuesta por «dar la vuelta» a la situación. «Cada vez que llegan nos están haciendo gol y a nosotras nos cuesta mucho. Solo queda trabajar e intentar romper un poco esto», matizó. Por último, Agirre habló sobre el orgullo de volver a jugar en San Mamés. «Estamos con ganas de conseguir un triunfo para dedicárselo a la afición y tenemos la oportunidad de volver a San Mamés y a ver si esta es la definitiva», finalizó.

El Athletic recibirá el próximo domingo al Levante (13.00 horas) con el objetivo de recibir el apoyo de los suyos para lograr una victoria que devuelva la sonrisa al banquillo rojiblanco.