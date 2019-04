Fútbol Ainhoa Tirapu: «No nos han dejado jugar demasiado» NATALIA MERCÓN La portera rojiblanca, que cumplió 350 partidos defendiendo la camiseta del Athletic, reconoció al término del encuentro que había sido «un partido raro» BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 27 abril 2019, 21:05

Ainhoa Tirapu, capitana del Athletic Club, cumplió 350 partidos en el duelo ante el Málaga. La guardameta se mostró encantada al término de encuentro. «Es una cifra muy redonda, la verdad es que no me imaginaba llegar a tantos partidos cuando llegué al Athletic. Me lo había marcado como reto a principio de temporada. Son números que no tienen ningún significado concreto pero que para mí engloban todo lo que he vivido estos años», explicó Tirapu.

Sobre el partido, el cuadro rojiblanco perdió la oportunidad de sumar su cuarta victoria consecutiva ante un Málaga que daba por bueno el punto. «Ha sido un partido un poco raro. No nos han dejado jugar demasiado y han parado el partido muchísimo. Ellas se están jugando la vida y hay que comprenderlo. No han dejado que el juego tuviese ritmo», matizó la guardameta.

Con este empate, el Athletic deja en el aire la cuarta plaza a expensas de lo que haga el Granadilla hoy en su partido. «Llevamos tiempo diciendo que teníamos que ganar los últimos partidos y teníamos claro que nos estábamos enfrentando a gente que se jugaba muchas cosas. Dependerá de lo que haga el Granadilla pero todavía queda una jornada más», avanzó.

Joseba Agirre, el técnico rojiblanco, coincidió con su jugadora y reconoció que había sido «un partido trabado, con muchas pérdidas de tiempo y muy pocas ocasiones de gol». «Me hubiese gustado despedirme con victoria. El equipo lo ha intentado pero no ha sido el día», señaló Agirre, que la temporada que viene no estará al frente del banquillo rojiblanco.

El entrenador del cuadro vizcaíno también habló sobre el Madrid CFF, el rival de la última jornada y que dio la campanada al imponerse al Levante en su estadio por 0-1. «Le cogemos en el peor momento porque la dosis que tendrán de euforia será grande. Han conseguido una victoria fuera ante el Levante que nadie esperaba. Tienes que estar con todos los sentidos puestos en el partido porque cualquiera te puede dar una sorpresa. Cuando ha un equipo que se juega mucho puede pasar cualquier cosa», señaló.