Ainhoa Tirapu: «Hemos tenido capacidad para remontar»
La portera rojiblanca se mostró contenta con su equipo en un partido que «no era fácil»
BEATRIZ GARNÁNDEZ
Domingo, 25 noviembre 2018, 22:41

Ainhoa Tirapu, la mejor jugadora de partido, habló al término del encuentro sobre la victoria de su equipo en la tanda de penaltis. «Ha sido un partido difícil, se nos han puesto tres cero arriba. Hemos tenido capacidad para remontar. Y luego desde los once metros también se han adelantado ellas con dos a cero y le hemos dado la vuelta. Al final hemos conseguido ganar, normalmente los penaltis no se nos suelen dar muy bien pero esta vez han estado de nuestro lado», explicó la guardameta.

El partido no se puso de cara en ningún momento para las rojiblancas, que a pesar de ir con el resultado en contra no bajaron los brazos. «Dos fallos que hemos tenido nos han penalizado mucho y nos hemos ido al descanso perdiendo. Hemos intentado ir arriba y nos han pillado en un par de jugadas y se han puesto tres cero arriba, pero no hemos dejado de trabajar y de insistir. Lo bueno que hemos tenido es que hemos aprovechado la dinámica después de meter el primer gol para meter los otros dos seguidos y poder empatar el partido», añadió.

En los penaltis al Athletic también le tocó remar a contracorriente. «También hemos empezado por detrás y con la suerte que tenemos alguien podía pensar que nos quedaríamos fuera, pero esta vez hemos tenido la oportunidad de darle la vuelta y ganar el partido», finalizó.

Joseba Agirre, el técnico rojiblanco, también destacó el gran partido de la veterana guardameta. «Ainhoa en la tanda ha estado muy bien, pero cuando mejor ha estado ha sido en la prórroga, dos o tres balones que ha cogido arriba y eso al equipo le da una confianza enorme. También con 2-0 Ainhoa ha seguido centrada», señaló.