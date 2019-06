Mundial de fútbol femenino Ainhoa Tirapu aparca los guantes por la televisión La portera rojiblanca en un entrenamiento en Lezama. / BORJA AGUDO La guardameta del Athletic se estrena como analista acompañando a otras exjugadoras en el canal que retransmitirá el campeonato del mundo femenino BEATRIZ GARNÁNDEZ Martes, 4 junio 2019, 21:43

Ainhoa Tirapu dejará la portería rojiblanca por una temporada para convertirse en analista del Mundial de fútbol femenino que se disputará en Francia para el canal GOL. La guardameta estará acompañada por otras jugadoras que fueron internacionales como Ruth García, Sonia Bermúdez, Laura del Río, Ana Romero 'Willy' y la entrenadora María Pry. El canal en abierto tendrá 150 horas de programación especial durante la disputa del campeonato del mundo y contará con Iván Fanlo, Danae Boronat, Sara Giménez y Albert Moreno para la narración de partidos. Además, Natalia Arroyo, seleccionadora catalana estará como comentarista.

Este será el segundo Mundial en el que participará la Selección Española después del de Canadá, en el que bajo palos estuvo precisamente Ainhoa Tirapu. «No disfruté del Mundial en el plano deportivo. No tengo un buen recuerdo porque a título individual tampoco hice un buen torneo», señaló la guardameta al Diario Marca. La navarra defendió la portería española ante Costa Rica, Brasil y Corea del Sur.

Tirapu no ha entrado en la convocatoria de Jorge Vilda y será una de las analistas de GOL. «Cuando me lo propusieron me pareció genial. Será mi primera vez en la televisión y espero hacerlo bien. Sí me genera cierta incertidumbre el hecho de tener que valorar a otras jugadoras, compañeras o rivales, dado que aún sigo en activo», explicó la portera.

Punto de inflexión

La guardameta rojiblanca vistió la camiseta de la selección en 46 ocasiones y jugará su decimoquinta temporada con el Athletic después de haber renovado con la entidad vizcaína. Tirapu reconoce que el Mundial de Francia puede «ser un punto de inflexión» y confía en las opciones de España. «La selección se ha preparado bien y hay un grupo muy bueno para poder ser optimistas. Ojalá ganen el primer partido y después nos hagan disfrutar mucho», finalizó. Ahora, Tirapu se quitará los guantes y se pondrá junto a sus compañeras de profesión delante de una cámara para ver la evolución del combinado dirigido por Jorge Vilda en un Mundial en el que todo el mundo tiene depositada mucha ilusión.