Liga Iberdrola Ainhoa Tirapu: «No hemos estado muy acertadas con balón» BORJA AGUDO La capitana del Athletic valoró el agridulce empate de su equipo ante la Real Sociedad en Anoeta BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 10 febrero 2019, 17:19

El Athletic volvía a un gran escenario en menos de 15 días y lo hacía en Anoeta, ante el equipo al que quizás se haya enfrentado en más ocasiones, la Real Sociedad. Dos viejos conocidos que midieron fuerzas en Anoeta. La primera parte fue rojiblanca, la segunda, blanquiazul. El Athletic pasó de ir ganando 2-0 a ceder un empate. Al final, reparto de puntos. «No hemos estado bien con balón. Sí que es cierto que hemos tenido oportunidades porque arriba tenemos velocidad, nos hemos puesto 0-2 y parecía que teníamos el partido encarrilado, pero nada más empezar la segunda parte ellas han marcado, se han metido en el partido y en general hemos sufrido bastante con centros laterales», reconoció Ainhoa Tirapu, capitana del equipo rojiblanco.

Tras el buen inicio del Athletic, que en el minuto 3 anotó el primer tanto nadie esperaba que el partido acabaría así. «Hemos tenido eficacia para ponernos por delante, porque en el primer tiro hemos metido, pero luego ha habido más ocasiones que hemos fallado. No hemos estado muy acertadas con balón, entonces nuestras ocasiones se reducían a ganar en velocidad. Ha habido alguna jugada combinativa, pero creo que hemos podido hacer más con balón», confesó.

En el descanso el técnico rojiblanco destacó la importancia de apretar los primeros quince minutos y de no dejar que «se metieran en el partido» para mantener el marcador a favor. «Nada más empezar se nos han puesto a un gol y se han metido en el partido. Después del 1-2 hemos aguantado bien pero alfinal han logrado el empate», explicó.

El primer gol del cuadro donostiarra ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Eizagirre puso un centro que se envenenó y superó a Ainhoa. «Yo estaba preparada para el centro, se ha cerrado, he intentado pararlo, pero me he chocado con el palo. Quiero verlo porque no sé a qué altura me pasa, igual tendría que haber reculado en lugar de saltar, pero ahora ya no hay nada que hacer», señaló.

Tirapu también se mostró encantada con el hecho de que después de jugar en San Mamés ahora pudieran hacerlo en Anoeta. «Está claro que hay que dar oportunidad a que se abran los campos. En Euskadi estamos respondiendo y la verdad es que el ambiente ha sido muy bonito. Ha habido proclamas feministas y lo bonito es que el partido ha sido disputado, y una lástima no llevarnos los tres puntos, pero seguro que hemos creado afición», explicó.

Tras el derbi ante la Real Sociedad, el Athletic tiene otro duro duelo ante el Betis. «Estamos en una fase en la que si ganas dos partidos te metes arriba y si pierdes dos partidos te metes abajo. Está la Liga muy apretada y a nada que enganches una racha buena te vas arriba. Tenemos que ser conscientes de que en la primera vuelta sufrimos en los primeros partidos pero luego encontramos una buena racha para estar arriba y ahora tenemos que buscar otra vez esa buena racha», finalizó. El jueves, en Lezama, las rojiblancas se volverán a ver las caras con las verdiblancas, a quienes ya eliminaron en Copa de la Reina, con el objetivo de no desengancharse de la parte alta.