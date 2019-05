Fútbol Agirre: «Ha sido una temporada muy buena» El técnico rojiblanco, a pesar de la derrota ante el Madrid CFF, da por buena la quinta plaza y se despide del banquillo del Athletic BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 5 mayo 2019, 18:28

No pudo ser. El Athletic cayó derrotado ante el Madrid CFF y cierra la temporada en quinta posición después de haber estado toda la temporada luchando por la cuarta plaza. «Ha sido una temporada buena, en la que las jugadoras han estado metidas en todos los partidos y hemos competido contra todos los rivales», señaló Joseba Agirre, técnico rojiblanco, al término del partido ante el conjunto madrileño.

El equipo vizcaino no firmó un buen choque en la última jornada de la temporada y no pudo hacer nada para frenar a un Madrid que se jugaba la permanencia y que salió a morder. «Es verdad que hemos tenido partidos mejores y peores pero creo que el equipo ha competido bien incluso cuando hemos tenido más bajas, que ha sido ahora a final de temporada, creo que las jugadoras que han salido han cumplido con creces y han dado un paso adelante», reconoció.

Con esta derrota, el Athletic se tiene que conformar con la quinta plaza después de haber estado peleando por la cuarta posición. «Alguien pensará que la quinta plaza no es un buen puesto, pero yo conociendo cómo está el fútbol creo que es meritorio lo que hemos hecho esta temporada», matizó.

Balance positivo

El técnico también habló sobre los cuatro años en los que ha estado al mando del equipo rojiblanco. «El balance ha sido positivo porque he aprendido mucho, las jugadoras me han enseñado mucho y me voy tras cuatro años siendo mejor entrenador que cuando llegué», finalizó.

La central rojiblanca, Garazi Murua, también habló al término del encuentro y valoró la quinta plaza de su equipo. «La posición es buena pero es una pena que en el último tramo no hayamos podido quedar más arriba», reconoció. Murua señaló que había sido «una temporada muy buena». «De cara a la temporada que viene cargaremos las pilas y empezaremos fuertes», finalizó. Al final, el Athletic cierra la temporada con derrota en la despedida de Agirre y se queda en la quinta plaza en un año donde ha demostrado que puede competir con cualquiera.