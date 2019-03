Liga Iberdrola Agirre: «No queda nada y tenemos que dejar un buen sabor de boca» E. C. El técnico rojiblanco confía en hacer un buen final de temporada y conseguir el mayor número de puntos para asegurar la cuarta plaza BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 23 marzo 2019, 13:27

El Athletic recibe al Espanyol en Lezama con la intención de recuperar la senda de la victoria tras la derrota en Tenerife. «El equipo está con ganas de quitarse ese mal partido de encima, creo que el equipo ha entrenado bastante bien, está preparado para enfrentar el duelo ante el Espanyol y la mejor forma de hacerlo es conseguir los tres puntos», reconoció Joseba Agirre, técnico rojiblanco, en la rueda de prensa previa al partido.

El cuadro perico viene de una buena racha de resultados y buscará lograr una victoria en el feudo vizcaíno para alejarse de la zona baja de la tabla. «Es un equipo que está haciendo las cosas muy sencillas, que no se complica. Tiene en la estrategia ofensiva una baza importante, tiene buenas rematadoras como Inés o Eli. Es un equipo que ha remontado, empezó mal, hubo cambio de entrenador y ahora están en una dinámica que les ha hecho salir de la zona baja y están bastante tranquilas. Tenemos que afrontar el partido luchando más y trabajando más para conseguir la victoria», matizó Agirre.

El objetivo del cuadro rojiblanco esta temporada es poner el broche de oro logrando la cuarta plaza. «Va a ser cuestión de detalles. Como te dejes llevar lo mismo estás en la cuarta posición que pasas a la séptima o a la octava y después de la temporada que hemos hecho no sería bonito cuando has estado peleando por la cuarta plaza e incluso has tenido opciones de coger la tercera. Tenemos que hacer un esfuerzo, no queda nada, seis partidos y la verdad que merece la pena porque al final en el fútbol sabemos que lo que queda es lo último. No queda nada y tenemos que dejar buen sabor de boca», reconoció.

Seis partidos

A pesar de que el Athletic se ha hecho fuerte en su estadio y que parte con el cartel de favorito, Agirre no quiere que sus jugadoras se confíen. «Vimos el otro día lo que costó contra el Logroño, lo hicimos en el minuto 93, perdonamos mucho y luego se nos complicó la cosa, porque los equipos están en una situación que quedan seis partidos, quitando el Espanyol y el Levante, quedan Albacete, Madrid, Sevilla, Málaga, partidos con equipos que se están jugando la vida, que van a luchar por mantener la categoría, y para ellos van a ser auténticas finales. Nosotras tenemos que estar a la altura, saber contra quien jugamos y van a ser partidos difíciles. Si estamos bien y salimos concentradas es un final de temporada que podemos hacer cosas buenas, como nos dejemos llevar nos puede ganar cualquiera», avisó.

Para el duelo, el técnico rojiblanco no podrá contar con Maite Oroz, lesionada de larga duración, ni Yulema, que arrastra unas molestias que no le permite entrenar con sus compañeras. Tras el choque ante el cuadro catalán, el Athletic volverá a San Mamés para medirse al Levante el próximo domingo 31 de marzo (13.0o horas). «Espero que sea un escenario impresionante y un partido bonito, que la gente que vaya disfrute y sacar los tres puntos, que contra el Atlético de Madrid no pudo ser y a ver si contra el Levante somos capaces de conseguir la victoria», finalizó el técnico. Un partido en el que se espera que los aficionados rojiblancos vuelvan a responder y que La Catedral sea un auténtica fiesta.