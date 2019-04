Fútbol Agirre: «El mayor peligro del Málaga está en las jugadas a balón parado» ATHLETIC CLUB El técnico rojiblanco sabe que el cuadro andaluz «va a apretar mucho» en Lezama para intentar salvar la categoría BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 26 abril 2019, 12:42

El técnico del Athletic, Joseba Agirre, habló en la rueda de prensa previa al choque que enfrentará mañana a su equipo con el Málaga en Lezama (18.00 horas). Un rival que se juega la vida y que está en la lucha por no descender. «Espero un partido intenso como el día del Sevilla. Van a salir con el cuchillo entre los dientes, nos van a apretar mucho, quedan dos partidos y el Málaga no puede desaprovechar la oportunidad», explicó Agirre. Las andaluzas vienen de firmar un empate amarcago ante el Sporting de Huelva en el que el cuadro onubense puso las tablas en el marcador en el último minuto.

El cuadro rojiblanco lleva tres victorias consecutivas -Levante, Albacete y Sevilla- y buscará cerrar la temporada con dos triunfos más. «Estamos demostrando que hemos ido a campos sufriendo y hemos ganado. Sabemos competir y lo tenemos que demostrar por última vez esta temporada en Lezama», matizó. Agirre reconoció que «el mayor peligro del Málaga está en las jugadas a balón parado». «Tienen buenas lanzadoras y tenemos que tener actitud para defender todo eso», avanzó.

Agirre también habló sobre el duelo ante el Sevilla de la pasada jornada, donde las rojiblancas acabaron sufriendo hasta el final. «No hemos tenido todavía un partido tranquilo. Para dos que quedan no vamos a romper la tradición, vamos a sufrir, pelear...», reconoció. Además, el técnico es consciente de la importancia de lograr ganar los dos partidos que quedan para asegurar la cuarta plaza.

Para el duelo ante las andaluzas el Athletic sigue sin poder contar con tres de sus jugadoras titulares: Lucía García, Marta Unzué y Erika Vázquez, que siguen recuperándose de sus lesiones y se unen a las bajas de Oroz y Yulema. Por lo que el técnico volverá a tirar de jugadoras menos habituales. «Me siento contento porque hay jugadoras que no han tenido muchos minutos durante la temporada pero que no han bajado los brazos, están aprovechando bien la oportunidad. Es la mayor satisfaccion que puede tener un entrenador. Es gratificante ver que jugadoras que no han dispuesto de muchos minutos siguen entrenando como si fuera el primer día», finalizó. Ante el Málaga volverán a tener la oportunidad de demostrar lo que saben hacer.