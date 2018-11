Espanyol 1 - 2 Athletic Agirre: «Esto nos da confianza» Las jugadoras rojiblancas celebran uno de los goles. / Athletic | Liga Iberdrola El técnico rojiblanco ha mostrado su satisfacción por una victoria que resulta balsámica para su equipo BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 4 noviembre 2018, 16:30

Después de la victoria tan importante cosechada este domingo, el entrenador del Athletic, Joseba Agirre, estaba aliviado porque los tres puntos dan tranquilidad y, de paso, sirven para quitarse de encima el mal sabor que dejó perder la jornada pasada en el último suspiro ante el Valencia. «Cuando te ves que no ganas y que se te va la victoria en el 92, al final te pueden entrar las dudas. No hemos tenido dudas y esto nos da confianza para seguir trabajando. Ahora podemos corregir cosas desde la tranquilidad y no con el peso de la clasificación».

Agirre reconoce que el mazazo de la jornada pasada les había pasado factura psicológica. «Lo del Valencia fue duro. Por eso era importante ganar aquí. De esta manera podemos trabajar más tranquilos en esta semana sin Liga que tenemos ahora. Hay que corregir cosas, pero es mejor hacerlo con una victoria».

En la primera parte, Agirre analiza que «fuimos superiores hasta que hemos encajado el gol de ellas. Cuando se han adelantado, nos hemos desordenado un poquito y hemos dado alguna facilidad». Por suerte, ya tras el descanso, su equipo mejoró y Aguirre estaba satisfecho: «Hemos comenzado bien la segunda parte, teniendo oportunidades, aunque ellas nos han creado peligro a balón parado. Al final, hemos tenido el premio del segundo gol de Erika y hemos conseguido la victoria. No sin sufrimiento, pero hemos dominado más».

El técnico rojiblanco esperaba que el Espanyol se hundiría al verse por debajo en el marcador tan pronto, pero no fue así. «Es un equipo que hace las cosas muy bien. Tiene un equipo joven y sabíamos que, al ponernos por delante en el marcador, podía acusar su juventud. Pero ellas se han repuesto muy bien y su empate nos ha afectado casi más a nosotros que a ellas el 1-0».

Hubo una fase en la que el Athletic perdonó varias ocasiones claras. Nekane y Erika perdonaron ante la portería chuts desde el área pequeña. Eso se pudo pagar caro. Agirre admite que «me ha pasado por la cabeza que lo podíamos pagar, porque el equipo que perdona acaba acusándolo. Eran ocasiones claras. Pero Erika ha tenido recompensa al final. Ha seguido insistiendo y ha tenido su premio. Quizás ha sido en su ocasión más difícil, pero hay que intentarlo».

Agirre solo tiene elogios para la goleadora, que fue el alma del equipo en la segunda parte especialmente. «Erika nos da muchísimo. Cuando ella está bien, todo el equipo se aprovecha mucho de su conocimiento, de cómo entiende el juego y de todo».

Erika Vázquez: «Que sea punto de inflexión»

La protagonista del partido, Erika Vázquez, estaba radiante en la zona de vestuarios después de la victoria. Atendió a los aficionados catalanes del Athletic que acudieron a la Ciudad Deportiva del Espanyol. Se hicieron fotos con la goleadora y hasta les dio regalos.

Con una sonrisa exultante, la futbolista nos atendía feliz por haber sumado puntos y tranquilidad. «Los resultados no nos estaban acompañando y teníamos un poco de ansiedad. Verte abajo en la clasificación no es fácil. Necesitábamos ganar y esta victoria es muy importante. Sumamos más de tres puntos porque psicológicamente el equipo la necesitaba». Ella solo espera que el encuentro de este domingo en Sant Adrià «sea el punto de inflexión y a partir de aquí, con partidos así de serios, consigamos más victorias».

La goleadora estaba radiante porque habían hecho «un partido serio, con un buen juego. Hemos tenido momentos de menos control pero el equipo ha sabido estar en todo momento. Nos merecíamos la victoria y nos vamos con tres puntos muy importantes». La delantera rojiblanca resumía que le costó ganar porque «el Espanyol mueve bien el balón y necesitas tener tu mejor versión para poder ganarlas. Hemos creado ocasiones y, cuando las perdonas, a mí se me han pasado por la cabeza un montón de cosas. Por suerte, al final hemos tenido la recompensa».

Nos explicaba que su gran chut desde fuera del área estaba planeado. Esa acción de calidad no fue casualidad. «En el descanso, ya me habían dicho que la portera del Espanyol se adelantaba un poquito en acciones que podían ir a la espalda y lo he intentado. La he visto adelantada y ha habido suerte. En otros partidos nos ha costado crear ocasiones, pero hoy no han faltado y hemos podido acertar».