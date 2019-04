«¡Qué ovarios tienes! Eres una campeona» Imagen del acta firmada por la colegiada María Gómez. / 'El Partidazo de la Cope'. Una árbitra de 15 años sale ovacionada por ambas aficiones en Castelldefels al término de un partido de cadetes, pese a que los locales golearon 5-1, reflejando esta reacción en el acta LAURA GONZÁLEZ Miércoles, 3 abril 2019, 15:49

Piense en una imagen insólita en el mundo del fútbol. ¿Un árbitro aplaudido por ambas hinchadas al término de un partido? Algo muy raro sí, ya que su labor suele ser bastante ingrata, sea cual sea la categoría. Pero precisamente eso fue lo que le pasó a la joven María Gómez el pasado domingo 31 de marzo tras finalizar un choque de cadetes en el Campo Municipal de Deportes Can Vinader de Castelldefels. El conjunto local se medía al Ciudad Cooperativa, octavo y penúltimo clasificado, en la jornada 22 del grupo 37 de la Segunda División catalana. El resultado, un contundente 5-1, fue lo de menos.

Y es que en cuanto el partido llegó al final, toda la grada, con aficionados de ambos bandos, se levantó como un resorte. Ni insultos, ni apreciaciones subidas de tono, ni falta alguna de respeto. Al contrario. Todos quisieron mostrar con aplausos el buen hacer de la colegiada, de tan solo 15 años, que incrédula recibía todo tipo de elogios. «Cuando me dirigía a los vestuarios, la grada de ambos equipos se ha levantado y han empezado a aplaudir y a decir: ¡Muy bien árbitra, las mujeres al poder, qué ovarios tienes!' Y en la salida han aplaudido y me han dicho «eres una campeona, sí señor'. Yo creo que igual que ponemos las cosas malas, también hay que poner las buenas», escribió en el acta.

Un documento que firmó con el corazón, aún emocionada, y que ha hecho a María Gómez famosa, saltando a las páginas de muchos medios de comunicación. «Llevo dos años arbitrando y nunca me habían insultado ni me había pasado nada así. Como normalmente lo que escribimos en el acta son cosas malas, pensé que tenía que quedar eso también reflejado», confesó en una entrevista radiofónica concedida al programa 'El Partidazo de la COPE'.

Según se dirigía al túnel de vestuarios pudo distinguir la cara de su madre Montse en la grada, que como ella se mostraba muy feliz. «Estoy muy orgullosa de mi niña, por lo que representa y por sus valores. Cuando íbamos en el coche después del partido me dijo que quería hacer el añadido escribiendo lo que puso. No pensábamos que iba a tener esta repercusión», afirmó aún sorprendida. «Mi marido y yo la solemos llevar y nos infiltramos entre los aficionados, a ver lo que dicen. Nunca ha tenido ningún problema y si alguien de la grada se ha pasado un poquito ella ha sabido pararle los pies. Para la edad que tiene alucino, en un campo no parece mi hija», reconoce.

Mateu Lahoz como referencia

Además de arbitrar, María Gómez también juega. Lo hace de central en un equipo del barrio de Cornellá. «Por protestar no me sacan amarillas, me contengo, pero por alguna falta o por agarrar sí», bromea. Su madre declara que, según dicen de ella, además de ser una buena colegiada, también es una gran futbolista. «Si tuviera que elegir entre una cosa o la otra, me quedo con ser jugadora. Con el arbitraje también disfruto, porque esta experiencia jugando no la podría haber vivido», declaró en las ondas la joven catalana. Como referentes sobre un terreno de juego tiene dos, y no son ni Messi ni ningún otro chico. «Laia Aleixandri (Atlético de Madrid), o Andrea Pereira (Barça)». Y como árbitros destaca al carismático Mateu Lahoz. «Me gusta porque es muy picaresco». En lo que no destaca tanto es en los estudios. «No lo puede tener todo», afirma resignada su madre.