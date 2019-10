Fútbol Primer trío arbitral femenino en un partido de División de Honor masculina: un paso más a la «normalidad» Arantza Gallastegui, en el centro, antes del duelo entre el Erandio y el Bermeo de División de Honor. / S.D. Erandio Club Arantza Gallastegui, Nahia Alonso y Antonella Navarro han hecho historia BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 12 octubre 2019, 00:00

Tres mujeres arbitrando un partido de fútbol entre dos equipos de hombres. Algo que debería ser normal, pero que no lo es. Arantza Gallastegui, Nahia Alonso y Antonella Navarro hicieron historia el pasado fin de semana en el fútbol vizcaíno. Fueron el trío arbitral del encuentro de liga que enfrentó al Erandio y al Bermeo en División de Honor. El duelo acabó en empate a cero, pero el resultado era lo de menos. Porque lo importante es que el choque transcurrió con normalidad.

Gallartegui, que es una habitual de la Primera Iberdrola femenina, dice sentirse orgullosa por haber protagonizado este paso hacia la igualdad, pero trata de quitarle importancia: «Es un trabajo más que nos ha encargado el colegio de árbitros», confiesa en conversación con este periódico. «Es un orgullo –presume no obstante– y también espero que sea una gota de esperanza para el resto de compañeras que vienen desde abajo para que vean que ellas pueden llegar a donde se propongan». A pesar de su corta edad, 21 años, se muestra tranquila. «Para mí fue un partido más. Estoy acostumbrada a ver en las bandas a dos compañeras, no quise darle importancia porque si ya vas nerviosa a un partido, como tengas que pensar que estás haciendo historia... », comenta entre risas.

Gallastegui (Galdakao, 1997) es árbitra de la Primera Iberdrola y este verano también ha ascendido a División de Honor masculina, donde debutó en el duelo entre el Iurretako y el Sondika. En la máxima categoría de fútbol femenino ha dirigido esta temporada dos encuentros: el EDF Logroño-Rayo Vallecano y el Deportivo Abanca-Granadilla. Compagina el arbitraje con los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Magisterio. «Mis fines de semana los dedico al fútbol. Yo no tengo esos ratos de salir de fiesta con mis amigas. Llevo desde los 19 años sin salir de fiesta. Durante la semana, cuando no tengo clases, me dedico a ver partidos femeninos para estudiar a los equipos. Al final es un trabajo. Estoy renunciando a muchas cosas por estar donde estoy», cuenta Gallastegui, que arbitra dos partidos cada fin de semana, salvo cuando le toca pitar en la Primera Iberdrola y tiene que viajar.

De futbolista a árbitra

La vizcaína empezó como futbolista en el Lan Bide escolar y después jugó en el equipo de su pueblo, el Galdakao. De allí pasó al Bizkerre de Liga Vasca, en el que estuvo durante tres temporadas. Terminó su andadura en el Arratia de Segunda División. Después de eso, su vida cambió al ver un anuncio para hacer un curso de arbitraje. Se enganchó. «La verdad es que me ha salido bien la jugada».

Para Gallastegui, el protagonismo de las mujeres en el deporte se debe a un «cambio en la sociedad». «Antes no se podía ver que una mujer fuera la líder de una empresa, ahora sí se ve. El rol de la mujer está cambiando en la sociedad y en el deporte también, una cosa lleva a la otra. Se está empezando a valorar el trabajo de una mujer y a confiar en que las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres», reconoce.

Ella no es la única vizcaína en la Primera Iberdrola. Beatriz Arregui Gamir y Olatz Rivera Olmedo también arbitran en la máxima competición femenina. Eso sí, al preguntarle si se ve en la Primera División masculina dice que eso queda «muy lejos». «Soy de las que piensa que hay que disfrutar de cada partido. Puedes tener un año malo de lesiones o asuntos personales que te pueden repercutir en el arbitraje. Nadie sabe dónde acabaré porque hay muchos factores. Quiero ir poco a poco evolucionando».