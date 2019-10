Arabia Saudí estrena su primera liga oficial femenina de fútbol con muchas restricciones Mujeres entrenando al fútbol en el país árabe. / AFP El evento será íntegramente femenino ya que los hombres tienen vetada la entrada a los estadios. Tampoco será emitido por televisión EFE Viernes, 4 octubre 2019, 23:05

Arabia Saudí se estrena este fin de semana en el mundo de las ligas oficiales femeninas de fútbol con el primer partido del Campeonato de Yeda, eso sí, sin transmitirlo por televisión y sólo permitiendo la entrada de mujeres al estadio. «El campeonato es completamente femenino«, desde las árbitras hasta el equipo médico y el público, en el que estarán vetados los varones, incluidos los menores de edad, explicó el presidente del Comité Organizador, Haitham al Omari.

La liga nacional se limitará en su primera edición a la ciudad costera de Yeda por falta de fondos y "apoyo a la causa", pero Al Omari espera que en el futuro se expanda para incluir otras localidades del país del Golfo. Destacó que el año pasado se disputó un campeonato para mujeres, pero no fue oficial ni anunciado por el Gobierno como es el caso del actual Campeonato de Yeda, que se disputará hasta el 6 de diciembre.

El equipo ganador será el campeón de la liga saudí y se clasificará para participar en los campeonatos continentales si las circunstancias lo permiten. Lo que sí está garantizado es que las ganadoras participarán "en un torneo amistoso en Emiratos Árabes Unidos (EAU)", subrayó el presidente del Comité Organizador.

No hay restricciones en la vestimenta al no ser emitido por televisión, pero las jugadoras se han comprometido a ir «de forma decente»

"No hay restricciones respecto a la ropa de las jugadoras, porque los partidos no se transmitirán por televisión", comentó Al Omari. La jugadora y cofundadora del equipo Jeddah Eagles Beren Sadagah, quien expresó su felicidad por participar en este torneo oficial, indicó que a pesar de que no habrá hombres en el público, las jugadoras se han comprometido a vestirse "de forma decente". Sadagah fundó el Jeddah Eagles junto a su hermana Bayan en 2013 y ambas son jugadoras en este equipo, uno de los que participan en el Campeonato de Yeda.

Aperturismo

Por su parte, la FIFA felicitó en su cuenta oficial de Twitter a los equipos participantes y anunció que los partidos serán de ida y vuelta. La ciudad de Yeda es pionera en el deporte femenino saudí y durante años algunas mujeres organizaron equipos de fútbol, baloncesto y otros deportes, pero sin un apoyo oficial de las federaciones nacionales.

Hasta 2018, las mujeres saudíes no participaban en ninguna competición deportiva oficial y estaba prohibida su entrada a los estadios. El reino también prohibía las clases de educación física para niñas en las escuelas hasta 2012, cuando gradualmente comenzaron a asignar clases de deportes para estudiantes y permitieron la apertura de gimnasios femeninos en las principales ciudades.

En 2016, el gobierno saudí nombró a la princesa Reema bin Bandar como promotora del deporte femenino, tras iniciarse el aperturismo del reino en este ámbito y permitirse la participación olímpica de algunas deportistas fuera del país.

Supercopa

Precisamente estos días el Gobierno de España en funciones y la UEFA han mostrado su disconformidad con la celebración de la Supercopa de fútbol en Arabia Saudí, por las limitaciones de los derechos de las mujeres en dicho país, el que el Ministerio de Exteriores califica como un lugar "extremadamente peligroso". La Federacion Española de Fútbol afirmó que se compromete a cambiar la sede pero las cifras económicas que ofrecen en territorio árabe son complicadas de superar. En torno a 30 millones de euros, que se repartirían entre la propia RFEF y los cuatro clubes participantes en dicha competición que estrena formato: Barça, Madrid, Atlético y Valencia.