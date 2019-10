40 años después las mujeres pueden volver a los estadios en Irán Las mujeres podrán ir a la cancha a ver a la selección iraní, pero en una tribuna separada de los hombres. / EFE El regreso se producirá en el choque que este jueves medirá a la selección del país del golfo Pérsico contra Camboya en Teherán, pero con ciertas restricciones EL CORREO Miércoles, 9 octubre 2019, 23:50

Debido a la presión e insistencia de la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, este jueves el estadio Azadi de Teherán volverá a contar por primera vez, desde hace cuatro décadas, con una presencia femenina destacada, para poder seguir de cerca la disputa del encuentro entre la selección local de Irán y la de Camboya, clasificatorio para el Mundial de Catar de 2022.

El año pasado en un par de choques internacionales algunas mujeres pudieron entrar al mismo recinto, pero eso sí, fueron contadas y además por invitación. En este caso gozarán de cierta libertad, pero no toda, ya que deberán sentarse en una tribuna distinta a la de los hombres. Las entradas para ellas han sido puestas a la venta, algo que no se hacía desde 1979, con el triunfo de la Revolución Islámica. Aunque solo se han despachado 3.500, en un estadio con capacidad para 78.000, agotándose en menos de una hora.

Se espera que finalmente sean un millar más, unas 4.600, una cifra que lógicamente no es suficiente para las organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) pidió a la FIFA que no permitiera esa limitación en el cupo de mujeres, considerándolo "discriminatorio, engañoso y peligroso". Esto también fue criticado en las redes sociales, en las que una usuaria aseguró que había comprado una de las entradas con 36 años, "demasiado tarde", a su juicio, expresando su esperanza de que el libre acceso de las chicas vaya ampliándose.

En este sentido, el portavoz gubernamental, Ali Rabieí, dijo hace dos semanas que la presencia de las mujeres en los estadios "aumentará gradualmente", aunque no ofreció más detalles sobre el levantamiento de una prohibición justificada por las autoridades en que el ambiente de los estadios no es adecuado para las féminas. Estas limitaciones y el hecho de que no esté muy claro si la entrada va a quedar limitada a este partido y no se va a extender a la Liga iraní han desanimado a muchas hinchas a acudir.

Es el caso de Fatemeh, una universitaria de 23 años seguidora del club Persepolis, quien se planteó acudir al Irán-Camboya pero finalmente cambió de opinión al considerar que esta apertura solo busca apaciguar a la FIFA. "Es solo para quedar bien con la FIFA y mostrarle que han permitido a las mujeres entrar, no se trata de que hayan reconocido mi derecho", declaró a la agencia EFE. Esta chica afirmó que su "sueño" es ir al estadio pero que solo lo hará "el día en que no diferencien" entre hombres y mujeres y no pongan limitaciones al tipo de partido y al número de aficionadas. Por esta defensa de sus derechos, Fatemeh nunca se ha colado en el estadio disfrazada de hombre como sí han hecho numerosas mujeres, algunas de las cuales han sido descubiertas y detenidas por la policía.

El periodista deportivo iraní, Sayad Tavasolí, no cree que se generalice esta apertura a los encuentros de los clubes del país si no hay demandas internacionales al respecto. En su opinión, todavía hay que educar a la sociedad y a los hinchas para que cambien su actitud y eviten los insultos en el estadio, por lo que es necesaria a día de hoy la segregación en las gradas. Sin embargo, aseguró que para que pueda "mejorar el ambiente del estadio" es imprescindible la presencia de un público femenino y "una igualdad" en el número de asistentes.

Selección femenina

Pese a todo esto, existen equipos femeninos de fútbol en el país del golfo Pérsico. Las propias jugadoras han superado todo tipo de barreras sociales para incorporarse a la selección gracias a su gran pasión por este deporte. Zahra Ghanbarí, de 27 años, del equipo Shahrdarie Bam y miembro de la selección femenina iraní, jugaba desde pequeña al fútbol en su barrio y comenzó a hacerlo de forma más profesional a los 12 años.

En esa época, en la República Islámica no había escuelas de fútbol para las mujeres ni ningún tipo de evento o información para ellas. Ghanbarí, reconocida como "fenómeno del fútbol femenino en Irán", tuvo la suerte de contar desde el principio con el apoyo de sus padres, que nunca le pusieron "ningún problema", pero no todas las futbolistas fueron tan afortunadas. Otra jugadora de la selección, Forugh Murí, de 30 años, reconoce que uno de los más importantes desafíos en este campo es "a nivel social" ya que muchas familias "prefieren mandar a sus hijos en vez de a sus hijas a una escuela de fútbol". "Mi madre al principio era muy contraria a que yo jugara, pero mi padre no tenía problema", explica Murí, mayor goleadora en 2016, quien se inició como Ghanbarí en la modalidad de fútbol sala.

Forugh Murí fue la máxima goleadora del combinado iraní en 2016. / EFE/MURÍ

Las dos se centraron años después en el fútbol y se incorporaron a la selección femenina, para cuyos partidos no se venden entradas en Irán. El público femenino puede acudir de modo gratuito pero "muy pocas" lo hacen, mientras que los hombres solo pueden verlas jugar "en algunas ciudades y si van junto a su familia", precisan. Su salida al extranjero también es vista con malos ojos por los sectores conservadores del país. El influyente ayatolá Ahmad Alamolhodá, responsable del sermón del viernes en la ciudad santa de Mashad, ha reiterado en varias ocasiones que "".

Otros grandes ayatolás como Safí Golpayeganí y Alaví Gorganí consideran estas experiencias en el extranjero "haram" (prohibido por la ley islámica) y "contrario a la castidad". Pese a estas presiones, tanto Ghanbarí como Murí han jugado en Irak, donde fueron contratadas por equipos de ese país, aunque siempre han respetado los códigos de vestimenta islámica de Irán, que impone a las mujeres llevar velo y cubrirse todo el cuerpo.

Integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán. / EFE

La situación para las futbolistas mujeres ha mejorado, no obstante, en los últimos años y hace ya algún tiempo que tienen entrenadores hombres, el ultimo Hosein Abdí. En opinión de Murí, el fútbol femenino en Irán necesita de todas formas más atención y facilidades. Por ejemplo, no emiten sus partidos por la televisión, algo que de cambiar "puede dar visibilidad y ayudar a tener patrocinadores". Las mujeres en Irán están privadas además de acudir a los partidos de los hombres en los estadios debido, según las autoridades, al lenguaje soez que usan los hinchas y para evitar que vean a los jugadores por ejemplo sin camiseta. Unas restricciones que debido a la insistencia de la FIFA cada vez van siendo menores.