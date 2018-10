La Diputación impide a un equipo de niñas de Basauri competir en categoría masculina La plantilla del Basauriko Kimuak infantil femenino realiza estiramientos. / E. C. El Basauriko Kimuak reclama poder competir en la modalidad 'fútbol once', mientras que el ente foral les invita a enrolarse en las modalidades femeninas de fútbol 9A o fútbol 7B ÓSCAR G. MANCERAS Lunes, 1 octubre 2018, 22:26

La Diputación ha comunicado al club Basauriko Kimuak que no incluirá a uno de sus equipos femeninos, concretamente al infantil, en una competición masculina. En un correo electrónico que ha recibido el responsable de la entidad basauritarra y al que ha tenido acceso EL CORREO, el ente foral les insta a apuntarse «en una de las dos competiciones para equipos femeninos de categoría infantil: Fútbol 9A o Fútbol 7B». Sin embargo, desde la agrupación que preside Aitor Martínez no están de acuerdo. «Estoy indignado. Resulta que ahora las niñas no pueden jugar contra chicos. ¡Hemos retrocedido 100 años!», exclama.

Basauriko Kimuak no encuentra razones para el rechazo. «Me he leído el decreto foral que firma el diputado general y no encuentro ninguna limitación al deporte escolar para las menores. El decreto no habla de género, sino de edades», asegura. El club vizcaíno desea la incorporación del grupo en el torneo masculino con el fin de estimular la competitividad y la progresión de las jóvenes. «Quiero competir en fútbol 11 porque tengo un grupo potente de chicas y creo que la mejora va a ser mayor. Igual el año que viene pienso que es mejor volver al 'siete'. Por este motivo, he pedido a los técnicos que seamos los clubes los que elijamos el itinerario en el que queramos competir», sostiene.

Argumentos

El presidente de Basauriko Kimuak ha mantenido en los últimos días diversas conversaciones con representantes del departamento de Deportes de la Diputación: las últimas hoy mismo. «He hablado por teléfono con un coordinador y no me daba ningún solo argumento del motivo de negarnos la participación. Ninguno», asegura categórico. «Le expliqué que la mejora deportiva 'once' es mucho mayor para el fútbol femenino, que tenemos niñas suficientes y de calidad para jugar en la liga B. Le expliqué los beneficios de pasar a esa categoría y las ventajas a todos los niveles para las jugadoras, para su formación y su progresión», detalla.

En Bizkaia es relativamente reciente la modalidad de fútbol 9, una disciplina intermedia entre el 7 y el 11. Sin embargo, para Martínez «no ha cuajado» entre los clubes. De hecho, son tres las entidades que han solicitado incluir un equipo femenino en la liga masculina. Además del Basauriko Kimuak y el Athletic, club que ya se enfrentó a esta misma situación hace un año, el Balmaseda también se encuentra ante la misma situación.

Aitor Martínez no ceja en su empeño y en las últimas horas continúa realizando diversas gestiones para ver a sus chicas jugar en la competición masculina. «Espero un poco de cordura por parte de la Diputación ya que mis jugadoras no entienden que se les deniegue. La sensación ahora mismo es que podremos competir con chicos, espero no equivocarme», concluye.