Deportistas que derriban barreras La boxeadora Joana Pastrana defiende el título mundial. / EFE Una ventana al mundo EL CORREO repasa las noticias más importantes sobre deporte femenino a nivel internacional OLATZ HERNÁNDEZ Sábado, 16 marzo 2019, 00:07

En el deporte hay quienes luchan por batir a sus rivales o superar récords, mientras que otros deben superar varios frentes. La selección femenina de baloncesto adaptado de Afghanistan se prepara para los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 a la vez que enfrenta el machismo. En nuestro país, el Atlético de Madrid quiere batir al Athletic y congregar a 68.000 espectadores en su encuentro del domingo. Si lo logran, batirían el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino. EL CORREO repasa esta y otras noticias de deporte femenino a nivel internacional que han trascendido esta semana.

1 Boxeo Tres veces campeona del mundo

Pastrana levanta los brazos en señal de victoria tras la pelea. / EFE

La española Joana Pastrana mantiene el título de campeona del mundo de peso mínimo tras vencer a la mexicana Ana Arrazaola de forma aplastante. Los jueces dieron un 99-91, 100-90, 100-90 en los tres asaltos a favor de Pastrana. Brillante, sobre todo en defensa, la madrileña defendió por segunda vez su título en la Ciudad Deportiva de Navafría de Moralzarzal (Madrid), que por poco logró completar su aforo. La ocasión lo merecía, ya que sobre el ring la actual campeona enfrentaba a otra excampeona, la luchadora mexicana apodada 'La Bronca'.

La pelea la decidió la envergadura y control de la distancia de Pastrana, aunque su rival trató de llevarla a las cuerdas sin éxito. Esta es la octava pelea con victoria consecutiva para la española, que pronto podría enfrentar a otras grandes boxeadoras.

2 Baloncesto adaptado Canastas en Afganistán

Nilofar Bayat jugó su primer partido de baloncesto en Kabul, frente a un público mayoritariamente masculino que le lanzó insultos. A pesar de ello, decidió continuar jugando y ahora con 24 años es la capitana de la selección femenina de Afganistán, que se prepara para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokyo de 2020. «A veces tenemos que cancelar los entrenamientos por inseguridad y muchas no cuentan con el apoyo de sus familias. Algunas incluso han dejado el equipo después de casarse. Sus maridos no les dejan jugar», contaba Nilofar al diario inglés The Guardian.

La mayoría de ellas tiene un trabajo a tiempo completo, por lo que entrenan los fines de semana, al alba. Empezaron a competir a nivel internacional hace apenas dos años, pero en su primer torneo se llevaron el oro. Desde entonces, este equipo de doce jugadoras ha ganado cierto reconocimiento y consiguieron tener un gimnasio propio para practicar. Afganistán cuenta en la actualidad con 126 jugadoras de baloncesto adaptado, la mayoría de ellas luchando por convertirse en campeonas paralímpicas.

3 Fútbol El Atlético quiere superar al Athletic

Imagen del partido de récord en San Mamés el pasado 30 de enero. / Athletic Club

Este domingo el Atlético de Madrid femenino quiere llenar el Wanda Metropolitano, con capacidad para 68.000 asistentes. Si lo logra, se convertiría en el partido de fútbol femenino con más público de la historia. El actual récord lo tiene un partido de la liga mexicana entre Monterrey y Tigres, con 51.211 espectadores. El pasado 30 de enero, San Mamés se acercó bastante con las gradas llenas y 48.121 asistentes. La cifra, además de un récord europeo, refrenda la importancia creciente del fútbol femenino. De cara a este domingo, el Wanda ya ha colgado el cartel de 'no hay entradas'.

4 Un salario igual por el mismo rendimiento

Hace una semana las jugadoras de las selección femenina de fútbol de Estados Unidos denunciaban a la federación nacional de este deporte por discriminación de género. Las deportistas criticaban la brecha salarial entre hombre y mujeres a pesar de sus buenos resultados -EE.UU. es actualmente la campeona del mundo-. Ante esa noticia, la marca Adidas ha querido romper una lanza a su favor y ha confirmado que abonará las mismas primas a sus patrocinados. «Hoy anunciamos que todos los atletas de Adidas en el equipo ganador de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 recibirán el mismo bono de rendimiento que sus compañeros masculinos», han informado desde su cuenta de Twitter.