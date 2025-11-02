Ziortza Villa, subcampeona del mundo de 12 horas contra el crono La ultrafondista bilbaína se ha hecho con el título en el mundial disputado en el desierto de California

La vizcaína Ziortza Villa en el trazado californiano en el que se disputó el Mundial de ultrafondo.

Ziortza Villa firma su mejor resultado en el Campeonato del Mundo de 12 horas contrarreloj que se ha disputado en California. La ultrafondista bilbaína se ha hecho con la segunda plaza. La victoria fue para Kari Obermeyer, actual campeona de Norteamérica de la distancia tras un intenso duelo con Villa.

Tras un inicio rápido, la corredora vizcaína comenzó liderando la prueba, Obermeyer le recortó distancia, y las dos rodaron juntas hasta la novena hora donde la estadounidense tomó ventaja para alzarse con la victoria final.

El pódium lo completó la también norteamericana Patty Mas. «Estoy muy contenta con el resultado de la carrera, sobre todo por haber podido plasmar el trabajo realizado durante tantos años», aseguró Villa, quien agradeció «todos los apoyos que hacen posible que pueda seguir compitiendo al máximo nivel en el calendario internacional».

Temperaturas extremas

La carrera se ha disputado durante el fin de semana en el Desierto de Borrego Springs, al sur de California, donde cada año los mejores especialistas de ultradistancia se dan cita. La competición se celebra sobre un circuito de 18 millas con un único punto de asistencia y en formato contrarreloj, donde no está permitido el drafting.

El clima del desierto es uno de los mayores condicionantes de la prueba que se disputó desdelas 5:00 hasta las 17:00 horas, con una oscilación térmica de más de 30 grados. Con este resultado, Villa pone el broche a una gran temporada ya que también logró el subcampeonato de Europa de 12 horas y 500 millas.

