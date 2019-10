Ziortza Villa se postula al trono mundial del ultrafondo Ziortza Villa en plena prueba en el desierto de Borrego Springs, en California. / Z.V. La bilbaína, reina de España y de Europa de 24 horas, confía en subirse al podio del Campeonato del Mundo de resistencia el próximo 2 de noviembre en California LAURA GONZÁLEZ Jueves, 10 octubre 2019, 22:53

Triunfar en el Campeonato del Mundo 24 horas contrarreloj, o al menos subirse al podio femenino, es su gran objetivo de la temporada. Para ello lleva preparándose Ziortza Villa los últimos meses. Una cita que se disputará el 1 y 2 de noviembre en su escenario habitual, el desierto de Borrego Springs, al sur de California, donde la bilbaína ya sabe lo que es sufrir. Pero a ella el sacrificio a pedales le retroalimenta, como si estuviera hecha de otra pasta.

Este curso lo ha vuelto a demostrar alzándose por cuarta vez consecutiva con el Campeonato de España en julio. Ese mismo mes se adjudicó la victoria en el Europeo en Eslovenia, su primer título internacional, en el que además firmó el récord femenino de la prueba al completar 773 kilómetros. Por ello, a tres semanas del Mundial está con los deberes casi hechos. "Me encuentro muy bien, esperando con muchas ganas la fecha. He completado entre agosto y septiembre una concentración en altura en Andorra y ahora estoy con trabajo específico en casa, haciendo especial hincapié en mejorar la aerodinámica y trabajando todo lo que puedo con la 'cabra', la bici contrarreloj, al ser como se disputa el Mundial", explica a este periódico.

Lejos de ser una obsesión, aunque ella reconoce que "no hay día ni momento en que no esté con ello en la cabeza", se ha preparado a conciencia para lo que le espera en territorio norteamericano. No en vano, ya sabe de primera mano lo que se va a encontrar. En 2017 logró un sexto puesto en la general femenina y al año siguiente fue cuarta, terminando segunda en su categoría. "Se trata de un circuito de 30 kilómetros con un único punto de asistencia en medio de un desierto. La salida es a las seis de la tarde, con una fría noche de 14 horas por delante. La soledad del formato contrarreloj, donde hay que respetar los 10 metros que te separan del resto de participantes, y el calor que alcanza los 40 grados de temperatura en la parte final de la carrera, son otros dos factores a tener en cuenta. El viento cuando aparece es en forma de rachas y lo endurece todo mucho. Es una prueba realmente dura en la que la experiencia es muy importante".

Preparada para todo

Por ello la especialista en ultradistancia recalca que este año sabe "a dónde va", destacando el clima desértico y la abismal diferencia de temperatura entre el día y la noche como el aspecto más exigente. "En la anterior edición me prometí a mí misma en las últimas horas de carrera que no se me iba a olvidar todo aquello. He intentado recordar todo y la verdad es que lo tengo muy presente", confiesa. "Por diferentes motivos no pude rendir bien las veces anteriores y me gustaría poder estar a mi mejor nivel este año. Me motiva poder competir con las mejores en un escenario tan duro. Es difícil que las cosas salgan según lo previsto en una carrera tan larga, por ello hay que estar preparado para todo lo que vaya sucediendo".

Pondrá rumbo a California el próximo lunes 28 de octubre. Allí se acostumbrará al cambio horario y aprovechará para entrenar en el circuito. "Antes de ir intentaré entrenar todo lo posible, sobre todo a nivel de calidad sobre la bicicleta, siguiendo horarios y tratando de llevar la misma alimentación que allí". Una puesta a punto para lograr el sueño mundial.