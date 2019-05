Ciclismo Quedada de mujeres ciclistas el 12 de mayo en Sopela El próximo domingo está organizada una salida por la zona de Uribe Costa BRUNO VERGARA Martes, 7 mayo 2019, 22:43

Alfonsina Strada (1891) mentía a su madre cuando le decía que iba a la iglesia. No asistía a misa, sino que viajaba al pueblo de al lado para hacer deporte, una afición mal vista a finales del siglo XIX si la practicaba una mujer. Ella era una apasionada del ciclismo desde que su padre le regalara una bicicleta con 10 años. Comenzó a correr contra otros niños. Siempre bajo la mirada crítica de los hombres, que no estaban habituados a ver a una mujer enseñando algo más que un tobillo. Solo su marido le apoyó, hasta incluso fue su entrenador. Strada, que era temida por su gran potencia sobre la bicicleta, la apodaron ' El Demonio en vestido'. Llegó a correr el Giro de Lombardia aprovechando un vacío legal en el que no especificaba prohibición alguna para que mujeres compitieran. Pero su mayor osadía fue participar en el Giro de 1924 con otros 88 hombres. De 89 que partieron finalizaron 30, ella entre ellos.

Desde hace años, el ciclismo femenino vive un auténtico 'boom'. Las mujeres salen a la carretera y comparten grupetas. Y es que rodar en grupo siempre es más seguro que hacerlo solo. Los encuentros para salir a rodar son constantes, pero Charli Cuesta, responsable de Uribike, en Sopela, ha querido ir más allá. Este gran aficionado a este deporte ha organizado una gran quedada orientada a mujeres el próximo domingo 12 de mayo. Una gran iniciativa que cuenta, además, con el respaldo de una prestigiosa marca de bicicletas y de una firma de ropa especializada en el mundo de las dos ruedas. La inscripción es totalmente gratuita.

La quedada está programada para las 9.00 horas del próximo domingo 12 de mayo en la tienda Uribike, en Sopela. Una salida que tendrá dos recorridos. Uno de 42 kilómetros, y otro de 43. De esta forma, las que quieran alargar la salida podrán hacer los dos circuitos. El primero transcurre más pegado a la costa, mientras que el segundo irá por el interior. Por Mungia y Derio. Esa segunda salida será a las 11.30 horas. En ambos el desnivel será de unos 660 metros. Para cada uno de ellos se estima una duración de dos horas y media.

Una gran oportunidad para rodar con más gente y conocer más amantes del ciclismo. Además, contarán con un coche de apoyo que rodará siempre con las deportistas. El Ayuntamiento de Sopela también se ha sumado a esta iniciativa y es por ello que ha cedido el uso del polideportivo para que después de la salida en bicicleta todas puedan ducharse en las instalaciones.

Además, tras la marcha habrá regalos para las asistentes. Asimismo, han diseñado un maillot para la ocasión. Se podrá comprar en el lugar.