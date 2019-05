Elisa Longo: «Es mi primera carrera World Tour por etapas y estoy emocionada» Elisa Longo celebra su victoria final en la Emakuneen Bira. / L. Michelena La italiana considera que ganar la Emakumeen Bira es «un bello paso adelante» en su trayectoria deportiva IGOR BARCIA Oñati Sábado, 25 mayo 2019, 21:24

Elisa Longo Borghini era una corredora feliz en el podio de Oñati. De hecho, no tenía brazos para sujetar los trofeos de ganadora de etapa, de la montaña y de la general, lo que ha reflejado la gran actuación que ha cuajado en estos cuatro días de carrera y que ha culminado con la txapela sobre su cabeza. «La verdad que ha sido un sueño para mí, una etapa bellísima y una resolución muy hermosa a todo el trabajo que ha hecho el equipo para mí porque además supone la primera carrera por etapas World Tour que gano, así que estoy emocionada. Doy las gracias a todas las personas que me han apoyado para que haya sido capaz de lograr esta victoria», ha declarado la corredora del Trek.

El hecho de ser su primer triunfo en una carrera por etapas del nivel de la Emakumeen Bira supone para ella «un bello paso adelante en mi carrera. Creo que es un buen punto de partida para seguir logrando buenos resultados, pero no debo dormirme por haber conseguido esto, porque hoy he ganado pero mañana puede haber gente que esté más fuerte que yo, así que hay que seguir». Longo se ha referido a las ganas de batalla que ha demostrado desde el primer día, ya que incluso en la jornada de Iurreta, en una etapa diseñada para el sprint, se la jugó a una veintena de kilómetros.

«Nos gusta animar la carrera»

«Sí, teníamos ganas de pelear, de batalla, el Trek es un equipo siempre que corre al ataque, y nos gusta animar la carrera, es nuestra filosofía», ha explicado la italiana, líder del equipo que junto al Movistar más batalla ha planteado al Mitchelton. «Si, porque Mitchelton eran favoritas, pero nosotras no teníamos miedo de ellas y creo que esta carrera ha demostrado que nosotras hemos sido las más fuertes.

Para la ganadora de la Emakumeen Bira fue un detalle que Spratt no pudiera seguirla en el repecho final de Santa Teodosia –«no esperaba que no pudiera seguirme»–, lo que la ha animado para intentarlo hoy desde lejos. «Ha sido un poco estudiado, un poco el instinto, que me ha dicho 'Elisa, debes ir'. Los últimos kilómetros fueron una pesadilla, pero los últimos metros un buen sueño», ha celebrado Longo.