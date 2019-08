'Campeona de la Semana' Naia Amondarain, cuatro pruebas ciclista en cinco días Naia Amondarain, durante una competición en pista. / E. C. La deportista de Ibarra culmina el Campeonato de España con una plata y el Mundial Junior en la prueba de puntuación con una sexta posición JON ANDER GOITIA Martes, 20 agosto 2019, 21:52

175 kilómetros en apenas cinco días. Las piernas de Naia Amondarain deben de ser de hierro. No es para menos, porque en menos de una semana la deportista de Ibarra ha completado cuatro exigentes pruebas encima de su bicicleta. ¿El resultado? Una medalla de plata en el Campeonato de España y una meritoria sexta posición en el Mundial Junior, en la prueba de puntuación. A estas carreras se suman además el omnium y scartch que corrió con antelación. Lo dicho, de otra pasta.

«Están siendo días increíbles», celebra la ciclista en uno de los pocos momentos que se baja de su bici. Y es que Amondarain atiende a El Correo, que la destaca como 'Campeona de la semana', segundos después de subirse al podio del Campeonato nacional. «Estoy muy contenta», agradece. Y eso que a punto estuvo de no poder concluir esta prueba. «Se me había averiado el desviador del cambio y por poco he tenido que abandonar», confiesa ya aliviada tras recoger la medalla.

Y es que de no ser por este fallo técnico, la corredora vasca podría haber concluido esta semana del sueño en lo más alto del cajón. «Cuando hemos arrancado el puerto he conseguido escaparme en solitario». Varios kilómetros a la cabeza del grupo que, al final, no puedo culminar con una victoria. En mayor medida, también por la fatiga acumulada que arrastraban sus piernas. Porque, apenas habían pasado 24 horas desde que Naia había despegado desde el aeropuerto de Frankfurt hasta llegar a Oviedo, con varias escalas en el camino.

«En un par de días voy a empezar magisterio, aunque no pienso abandonar la bici» La carrera más exigente

En la ciudad germana la guipuzcoana había dado otra clase sobre la bici en el Mundial Junior en la prueba de puntuación. Aunque, antes también lo había intentado en las pruebas de omnium y scartch, sin el mismo resultado. Porque lo de Naia se podría definir como una actuación 'in crescendo', en la que ha ido de menos a más. Y así lo confirma ella misma. «Como ya había corrido antes otras pruebas, tenía miedo a que me pudiese pasar factura. Hablé con el entrenador y quedamos en empezar suave e ir subiendo a medida que me fuese encontrando mejor».

Se sintió fuerte, porque a falta de tres vueltas de las 80 que contempla la carrera se puso en primer puesto. «Ataqué con tiempo porque no se me da bien el sprint final». Sin embargo, aquí tampoco puedo mantener el ritmo y se vio relegada a la sexta plaza. Aunque, terminó la prueba con un premio consolativo: «Gané la clasificación de mi serie para la final», apunta.

«Me viene de familia»

Se puede decir que estos buenos resultados cargan de optimismo a una deportista que está a pocos días de comenzar otra carrera, esta de cuatro años. «Aprobé selectividad y voy a empezar magisterio», comparte una alegre Naia. Eso sí, seguirá dando pedaladas sobre la bici. «No pienso dejar la bici. Entreno durante dos horas y media y aunque este primer año me lo tomaré con un poco de calma, luego seguiré con fuerza», promete.

Porque su vida sin la bici se podría decir que no tiene sentido. Empezó joven, casi con sus primeros recuerdos. «Vi a mi padre sobre una bici y luego a mi hermana. Salía con ella, y cuando empezó a competir luego le seguí yo», trae a la mente. Ahora, sin casi respiro, se encamina para el comienzo de una nueva temporada. Con el piñón más bajo para subir hasta lo más alto.