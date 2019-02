Ciclismo La vizcaína Eider Merino, la mejor española en la Setmana Valenciana Eider Merino la primera por la derecha. / MOVISTAR TEAM La actual campeona de España se ha hecho con la cuarta plaza en la clasificación general BEATRIZ GARNÁNDEZ Miércoles, 27 febrero 2019, 23:26

Pese a que no pudieron repetir el brillante podio de Alicia González en 2018, las siete Movistar Team participantes en la Setmana Valenciana 2019 exhibieron una gran solidez y potencial en la competición de la ronda levantina (UCI 2.2) del pasado fin de semana que terminó en Sagunto con el triunfo parcial de Lotta Lepistö (TFS) y la victoria en la general final para Clara Koppenburg (WNT). Donde la vizcaína, Eider Merino, logró la cuarta posición y fue la mejor española de la vuelta.

Bien respaldadas por Teruel, Oyarbide, Llamas y una destacada Sheyla Gutiérrez, así como una Mavi García muy pendiente de los cortes tras el Alto del Oronet (2ª), las dos puntas de lanza de las telefónicas cumplieron su labor. Mientras Eider Merino -destacada 4ª en el Xorret de Catí- sellaba sin percances su cuarta posición en la general tras Koppenburg, Moolman (CCC) y Paladin (ALE). Roxane Fournier se fajaba en un sprint muy embarullado, condicionado por una caída en la última curva muy próxima a la línea de llegada, y en el que la gala fue cuarta, por detrás de Lepistö, Cecchini (CSR) y Rivera (SUN).

El conjunto dirigido estos días en el este de la Península por Jorge Sanz y Pablo Lastras cierra hasta el mes de mayo el capítulo de rondas por etapas y se adentra desde el próximo sábado en un largo periplo de clásicas en Bélgica, Italia y Países Bajos -a combinar con las pruebas de la Copa de España-, una singladura que arrancará con el Omloop Het Nieuwsblad (2 de marzo), Omloop van het Hageland (3) y Le Samyn (5).

«Veníamos con muchas ganas porque para muchas de nosotras era la primera carrera de la temporada. El día 'fuerte' era en el Xorret de Catí, y si bien quizás no me encontré como esperaba la verdad es que salió muy bien. Acabamos un poco cabizbajas, pero igual es porque tenemos las expectativas muy altas sobre nosotras mismas y siempre queremos más. Es un cuarto puesto que sabe muy bien; somos muy dulces y nos hemos aferrado al chocolate en esta vuelta (ríe), de cuarto puesto en cuarto puesto en las etapas y también en la general. Igual si lo intentamos repetir, no lo logramos. Pienso que la valoración final es buena; siendo el primer test de la temporada, ahora solo queda seguir entrenando, aprendiendo de lo vivido aquí y, ojalá, mejorar lo logrado en próximas oportunidades», destacó Eider Merino

«Hoy ha sido una de esas etapas de las que me gustan: loca, movida, con muchos ataques tanto en el puerto comol en la bajada. Personalmente me he encontrado muy bien; el equipo también ha sabido estar muy atento a los ataques, incluso a esos cortes que se hacían en el circuito de Sagunto y donde también se ha movido bastante gente. Ha sido una jornada muy entretenida. El sprint era un poco 'para locas', de arriesgar; contentas con la 'medalla de chocolate' de Roxane, pienso que hemos hecho buen trabajo y por mi parte, cada vez me siento más cómoda, metida ya de lleno en esa locura, esa adrenalina de las carreras de nuevo. Me voy muy satisfecha a casa», señaló Sheyla Gutiérrez.