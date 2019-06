Vuelta a Turingia Lourdes Oyarbide, tercera en la general Velofocus / Movistar Team La alavesa asumió la responsabilidad y ayudada por sus compañeras (Biannic, Patiño, Teruel, Rodríguez y Fournier) firmó ese lugar final en el podio BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 2 junio 2019, 23:43

Tremenda actuación de la alavesa Lourdes Oyarbide (Movistar Team) al finalizar en tercera posición la vuelta a Turingia (Alemania). La ciclista vasca solo fue superada por la alemana Kathrin Hammes (WNT) y la danesa Pernille Mathiesen (Sunweb). Oyarbide asumió la responsabilidad y ayudada por sus compañeras (Biannic, Patiño, Teruel, Rodríguez y Fournier) firmó ese lugar final en el podio.

La ciclista alavesa venía de imponerse con una gran autoridad en la última jornada de la Vuelta a Burgos (UCI 2.1) después de que el año pasado por estas fechas tuviera que alejarse de la competición por una fractura de clavícula en la Bira. Oyarbide, múltiple campeona de España, dejó una exhibición en Burgos y logró el primer triunfo UCI de 2019 parra su equipo.

Tras la contrarreloj que se disputó el sábado en Meiningen, la rodadora vasca obtuvo un buen colchón que lleva a emular los buenos resultados en generales de Mavi García -2ª en el Tour of Yorkshire y 3ª en Burgos-. Otra de las ciclistas españolas, Patiño, logró la sexta posición frente a velocistas como Cecchini (CSR, 1ª), Rivera (SUN, 2ª) o D'hoore (BEL, 3ª) después de estar presente en una larga fuga en la que también pelearon Fournier o Rodríguez.

Al término de la carrera, Oyarbide se mostró «muy contenta» por el tercer puesto conseguido. «Estar en todas las carreras ayudando al equipo a alcanzar el podio final es un orgullo. Respecto a la crono, sabía que Mathiesen había sido campeona de Europa sub 23 y era muy difícil hacer una crono mejor que ella, pero no me esperaba que la líder marcara tan buen tiempo», dijo la ciclista alavesa en declaraciones facilitadas por el equipo.

La rodadora también reconoció que «confiaba» en mantenerse en el podio final. «La estrategia era precisamente mantener esa tercera plaza en mi caso, pero dando libertad a mis compañeras para que también tuviesen opciones», finalizó. El conjunto azul espera tener continuidad y seguir con los buenos resultados este mes de junio en dos pruebas de gran prestigio: Women's Tour (10-15 junio) y Giro Rosa (5-14 julio).