Emakumeen Bira Eider Merino: «Correr en casa te da esos watios de más que tanta falta hacen» 01:41 Eider Merino, poco antes de la salida de la primera etapa. / Igor Barcia La ciclista balmasedana apunta que esta primera etapa de la Emakumeen Bira le servirá para calibrar sus fuerzas y aclarar el papel jugará en su equipo, el Movistar IGOR BARCIA Miércoles, 22 mayo 2019, 15:32

La primera etapa de la Emakumeen Bira va a ser un buen test para Eider Merino. La ciclista del Movistar llega a la cita con «incertidumbre» sobre su estado de forma. «En la Vuelta a Burgos no me he encontrado del todo bien», reconoce. Por eso, la jornada de hoy le servirá para calibrar sus fuerzas y definir su papel. «Veremos si venimos para la general o para ayudar al equipo», subraya.

Lo que seguro que le va a ayudar a ella son los gritos de la afición desde las cunetas. «Correr en casa te da esos watios de más que tanta falta hacen», se ríe. Y esa potencia será necesaria para hacer frente a un pelotón «de mucho nivel». Sin embargo, el rival a batir será el Mitchelton, que ha traído una formación de lujo encabezada por la todopoderosa Annemiek van Vleuten.

Aunque en el Movistar tampoco andan cojos. Además de la balmasedana, una gran escaladora, han alineado a Mavi García, que viene, como apunta su propia compañera, en muy buena forma y con la moral muy alta después de las últimas actuaciones. Especialmente la del Tour de Yorkshire, donde quedó segunda, por detrás de toda una leyenda ya del ciclismo femenino, Marianne Vos.