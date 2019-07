Ciclismo femenino La Course: La sorpresa de Marianne Vos tras ganar La Course del Tour: una sala de prensa vacía Marianne Vos vive un gran año y también ganó La Course en su primera edición en 2014. / JEFF PACHOUD (AFP) La ciclista neerlandesa, impulsora de la carrera en 2014, se impuso en los 121 km del recorrido, pero sólo un periodista acudió a escuchar sus impresiones JUDITH ROMERO Lunes, 29 julio 2019, 21:42

Luchó para mantenerse la primera durante los 121 kilómetros de La Course, la carrera femenina de un día que transcurre en el marco del Tour de Francia y lo consiguió. Sin embargo, un único periodista la estaba esperando en la rueda de prensa para recoger sus declaraciones, algo difícil de imaginar con los ganadores del Tour Geraint Thomas o Chris Froome. La ciclista neerlandesa Marianne Vos cuenta con un palmarés difícil de superar ya que es bicampeona olímpica en Pekín 2008 y 2012, tres veces campeona mundial en carretera, dos veces campeona mundial en pista y siete veces campeona mundial en ciclocross.

«Es vergonzante que una de las mejores ciclistas del mundo sea ignorada de esta manera», denunció el periodista Peter Cossins, único en cubrir la rueda de prensa, en su cuenta de Twitter. De hecho, la propia Marianne Vos fue una de las impulsoras de La Course by Le Tour hace cinco años y ganó su primera edición en 2014. Llegó a meta con tanta ventaja que nadie pudo alcanzarla e incluso tuvo tiempo de retirarse las gafas antes de cruzar las meta. Algunos de los asistentes a La Course argumentan que varios medios ya entrevistaron a Vos en la línea de meta, pero sus seguidores defienden que no acudir a la rueda de prensa es una falta de respeto.

El Tour de Francia, considerada la carrera más importante del mundo, ya no tiene una contraparte femenina. La Course se celebra de forma simultánea, pero sólo tiene un día de duración en vez de 21 etapas como el Tour. En este 2019 terminó en la localidad de Pau después de que las competidoras dieran siete vueltas a un circuito, completando una distancia final de 121 kilómetros. A partir de 1984 existió un equivalente femenino al Tour, la Grande Boucle Féminine Internationale, pero la carrera sufrió graves problemas de patrocinio y terminó desapareciendo en 2009 tras no llegar a disputarse en algún año como 2004. Después fue la Route de France la que intentó hacerse hueco en la televisión, pero también desapareció en 2016.

Una nueva carrera

«El seguimiento de un deporte está directamente relacionado con la proyección que le dan los medios y hay que visibilizar lo que las mujeres están haciendo», defiende la ultrafondista bilbaína Ziortza Villa. Pese a la polémica, la ciclista se muestra positiva. «Necesitamos que los niños vean igual a una Marianne Vos que a un Vincenzo Nibali, y eso es tarea de medios, organizaciones e instituciones. Aún no tenemos un Tour de Francia femenino, pero acabamos de tener un Giro femenino espectacular pese a que ha tenido una menor repercusión«, valora la deportista.

No obstante, la victoria de Marianne Vos puede dejar tras de sí algo positivo. Al finalizar la carrera, un representante de Amaury Sport Organisation (ASO), organizadores del Tour de Francia, manifestó la necesidad de volver a tener una carrera equivalente a la de los hombres para apoyar el ciclismo femenino. Eso sí, por el momento descartan celebrarla en las mismas fechas por el gran reto organizativo que supone.