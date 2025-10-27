El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las corredoras del Laboral Kutxa, durante la presentación del pasado Tour. Laboral

El Laboral se gana su plaza en la máxima categoría del ciclismo femenino

La formación vasca ha finalizado la temporada en la 15ª plaza, lo que le da una de las invitaciones para todas las carreras World Tour, incluído el Tour

Igor Barcia

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:28

Comenta

Con 13 victorias, 29 podios y el 15º puesto en la clasificación mundial, el Laboral Kutxa-Euskadi se ha asegurado el acceso completo al calendario ... del UCI Women's World Tour 2026, la máxima categoría del ciclismo femenino mundial. Esos 3.643 puntos acumulados a lo largo de la temporada han permitido a la formación vasca ser el segundo mejor ProTeam del año y el 15º en el ranking mundial de la UCI, lo que le garantiza la invitación automática a las 28 pruebas del WorldTour en 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  2. 2

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  3. 3

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  6. 6

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  8. 8

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  9. 9

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  10. 10

    Argentina reafirma a Milei, que arrasa en las elecciones con el 40,7% de los votos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Laboral se gana su plaza en la máxima categoría del ciclismo femenino

El Laboral se gana su plaza en la máxima categoría del ciclismo femenino