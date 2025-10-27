El Laboral se gana su plaza en la máxima categoría del ciclismo femenino

Con 13 victorias, 29 podios y el 15º puesto en la clasificación mundial, el Laboral Kutxa-Euskadi se ha asegurado el acceso completo al calendario ... del UCI Women's World Tour 2026, la máxima categoría del ciclismo femenino mundial. Esos 3.643 puntos acumulados a lo largo de la temporada han permitido a la formación vasca ser el segundo mejor ProTeam del año y el 15º en el ranking mundial de la UCI, lo que le garantiza la invitación automática a las 28 pruebas del WorldTour en 2026.

Una decisión que Aitor Galdos, mánager del equipo, ha valorado muy positivamente porque «no ha sido un año fácil, hemos tenido que superar varios imprevistos, pero el equipo ha demostrado una vez más su fortaleza, su compromiso y su capacidad para seguir creciendo. Quiero agradecer el tremendo esfuerzo de todo el staff, la entrega de las corredoras. Estamos muy orgullosas del trabajo realizado esta temporada y que se ha culminado consiguiendo una de las dos wildcards. Además, hemos competido en las tres grandes vueltas, participando por segunda vez en el Tour de Francia, hemos estado presentes en las mejores clásicas, y hemos logrado nuestro primer podio en una carrera WorldTour».

Ion Lazkano, director deportivo del equipo, ha recordado por su parte que «los puntos UCI obtenidos, más de 3.600, están relativamente cerca de los 4.000 que habíamos estimado en invierno. Eso nos ha permitido lograr el objetivo principal del año, que era conseguir una wildcard, el derecho de correr las mejores carreras del mundo el próximo año, tener la plaza garantizada, y tener nuestro sitio en este ciclismo tan competitivo de hoy en día.

Las 13 victorias de la temporada han sido las siguientes: Yanina Kuskova se impuso en el Campeonato de Asia contrarreloj, en febrero; Usoa Ostolaza ganó dos etapas del Tour El Salvador y Laura Tomasi venció en el Grand Prix El Salvador, en abril; Cata Soto venció en los dos Campeonatos de Chile, en línea y contrarreloj, en mayo; Ostolaza acumuló dos triunfos en el Tour de los Pirineos, una etapa y la clasificación general, Yuliia Biriukova se proclamó doble campeona de Ucrania, en línea y contrarreloj, y Yanina Kuskova se proclamó campeona nacional de Uzbekistán contrarreloj, en junio; Cristina Tonetti logró el triunfo en el Grote Prijs Yvonne Reynders, en agosto; y Debora Silvestri se coronó en Eibar, en octubre, en el adiós de Ane Santesteban. Eso se traduce en 13 victorias, 29 podios, 89 top10 y participación en 46 pruebas internacionales, incluyendo el Tour de Francia, el Giro de Italia, La Vuelta y clásicas como Milán-San Remo y Lieja.