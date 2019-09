Euskadi pierde la Emakumeen Bira por «falta de financiación» La belga Jolien D'Hoore gana en la meta de Iurreta en la Emakumeen Bira 2019. / MAIKA SALGUERO La única prueba femenina de élite de la región desaparecerá en 2020 y recibé un 95% menos de ayudas que la vuelta masculina JUDITH ROMERO Jueves, 5 septiembre 2019, 23:29

La Emakumeen Bira, la prueba ciclista por etapas más antigua del panorama internacional femenino, no se celebrará en 2020. Con un recorrido de casi 500 kilómetros, cuatro etapas y grandes estrellas del pelotón mundial en su última edición, la carrera vasca del ciclismo femenino de élite ha desaparecido del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Además del «cansancio» de los organizadores, que anunciaron que renunciaban a la Bira a través de las redes sociales, la cancelación tiene un trasfondo económico. Si la aportación del Gobierno vasco para la Emakumeen Bira en 2018 fue de 11.456,23 euros, pruebas masculinas como la Itzulia o la Clásica de San Sebastián reciben cada año una aportación fija de 220.000.

La Dirección de Deportes del Gobierno vasco sostiene que Iurretako Emakumeen Bira Ziklismo Kirol Elkartea no ha traspasado la prueba a Organizaciones Ciclistas Euskadi (OCETA) como se habría acordado en 2018. De esta forma, el Ejecutivo plantea la creación de una nueva carrera nombrada Emakumezkoeen Itzulia que, como ya ocurre con las masculinas, será organizada por OCETA. No obstante, las mujeres no podrían subirse a las bicicletas en 2020 ya que la prueba se incorporaría al UCI Women's World Tour en 2021.

«Si no hay pasta, no hay carrera», declaró Agustín Ruiz el pasado mes de julio. El coordinador de la Bira señala que la carrera debería contar con una subvención directa fija tal y como ocurre en las pruebas masculinas. Además, Ruiz sostiene que «los planes de ETB y el Gobierno vasco» consisten en que la prueba coincida con la Itzulia masculina para celebrar ambas pruebas «al menor coste posible».

Menos kilómetros

Si bien las etapas de la Emakumeen Bira tienen menos kilómetros que las masculinas y en cada equipo participa una corredora menos, la diferencia de financiación entre estos eventos de élite supone un 95% menos de apoyo para las mujeres. En los próximos meses el Parlamento vasco volverá a debatir sobre deporte femenino con una propuesta de Elkarrekin Podemos contra la brecha existente entre mujeres y hombres en el deporte, entre cuyas medidas se encuentra incluir una mayor cobertura del deporte femenino en EiTB.

La italiana Elisa Longo fue la última ciclista en vencer la Emakumeen Bira, cita imprescindible para las competidoras de élite nacionales e internacionales que ya contaba con 32 ediciones a sus espaldas. En su llegada declaró que imponerse en una carrera por etapas del nivel de la Bira suponía para ella «un bello paso adelante en su carrera».