Cuenta atrás para Ziortza Villa

Nada se escapa al azar. En su autocaravana, Ziortza prepara un mundial que es su meta, su objetivo desde que compitiera por primera vez en 2017. Este año será distinto. Si en su debut logró un tercer puesto en su categoría de edad y una meritoria sexta plaza en la general, en su segunda oportunidad, todo está más programado, más meditado. «Voy con esa confianza de ir a terreno conocido. El año pasado fue muy precipitado porque no sabíamos si íbamos a tener presupuesto, y tuvimos que adelantar el dinero. Fue la primera vez. Eran muchas incertidumbres que se añadían a la primera experiencia en un campeonato del mundo» comenta a EL CORREO.

Volvemos a la autocaravana. Su período de adaptación comenzó hace unos días, «para superar el jet lag». No sólo es el sueño. Los detalles se cuidan en una planificación de profesional sin serlo. Ziortza trabaja en un hospital como fisioterapeuta. Pero donde más feliz se siente es encima de una bicicleta, retándose a sí misma, a sus límites, esos que ha ido descubriendo a medida que ha ido afrontando nuevos retos. El último, el primer registro femenino NON STOP del Camino de Santiago. en 34 horas 20 minutos estableciendo así un primer récord femenino avalado por la World Ultracycling Association WMCA.El objetivo marcado era lograr completar el recorrido en el mejor tiempo posible y establecer así el primer registro femenino en el recorrido que une Roncesvalles y Santiago de Compostela, de 755 kilómetros. «El Camino me ha acercado al público, me ha ayudado a que se pueda conocer lo que hago a nivel deportivo. Lo que no se conoce, no se sigue y esto me ha servido como carta de presentación».

Mérito de ella, que nos descubre su metódica preparación. Cada comida se prepara con la precisión de un cirujano. «Tener el estómago bien es fundamental . Todo lo que como está hecho por mí. Sobre todo, comida muy limpia con la carga necesaria de carbohidratos. Son cinco comidas al día. En definitiva, debo darle al cuerpo todo lo que le voy a pedir el día de la carrera. Intento mimarme y no hacer todo atropelladamente» explica de manera amable.

El 26-27 de octubre vivirá ese día con sus 24 horas. Porque encima de la bicicleta y en las condiciones que propone el desierto de Borrego Spring, son eternas. «Es la nada, no como Arizona, pero un desierto. Solo hay una localidad pequeña que pone nombre al desierto, Borrego Sprint. Es un circuito de 30 kilómetros. Cada 30 km está la zona de meta y llegada y es allí donde se coloca la asistencia, con baños, avituallamiento, para problemas mecánicos. La peculiaridad es que es contrarreloj y voy sola, es decir, no puedo ir a rueda de nadie».

El cuerpo debe soportar cambios radicales de temperatura. «Por el día hace mucho calor, con más de 30 grados, y por la noche menos de 5 grados. Es octubre y, por tanto, serán 14 horas de noche. Hay más horas de noche que una carrera de este tipo de 24 horas. La carrera empieza a las 5 de la tarde, y a las 6 anochece. La parte inicial de la carrera se hace de noche» explica casi de memoria.

Una y otra vez, ha estudiado el recorrido. Los pros y los contras. La lucha será contra ella y las circunstancias, pero en esa soledad del corredor de fondo, ella apretará los dientes por lograr su objetivo: estar entre las mejores. «Voy con ambición pero soy realista. Quiero estar entre las mejores. Para mí, un buen resultado sería quedarme a gusto con la prueba. El año pasado no me pasó. Si hacer buena carrera supone un sexto puesto, me vale. Busco rendir al máximo nivel y espero obtener un buen resultado». En España es la mejor y lo ha demostrado con sus tres campeonatos de España. Es momento de demostrar su nivel, de sentirse feliz. California espera a Ziortza Villa.