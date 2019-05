Bizkaia-Durango y Sopela cumplen sus objetivos en la Bira Las integrantes del Sopela Women's Team, en la salida de Oñati. / Igor Barcia Las durangarras colocan a Cristina Martínez en el top-ten y el equipo de Pla logra finalizar el reto de una carrera World Tour IGOR BARCIA Oñati Sábado, 25 mayo 2019, 21:34

En una competición de nivel UCI Women World Tour los éxitos se cotizan muy caros, y para las formaciones vascas, que han llegado a la Emakumeen Bira gracias a la invitación de la organización, incluso tener un momento de protagonismo resulta complicado. Pero tras cuatro días de batalla, el balance ha sido más que satisfactorio para Bizkaia Durango y Sopela Women's Team.

En el caso de las durangarras, el reto era colocar a alguna de sus corredoras entre las mejores. Y ha sido el caso de Cristina Martínez. La corredora valenciana se había descolgado un tanto en la ascensión a Santa Teodosia, «porque me encontraba bien de fuerzas, pero tenía tanto frío que era incapaz de subir más rápido. Fue una pena, lo pasé muy mal», reconocía esta mañana a este periódico.

Pero hoy ha resultado una jornada muy diferente para la pupila de Agurtzane Elorriaga, que ha estado siempre muy metida en carrera y ha llegado a la meta de Oñati con el grupo de vanguardia. El resultado, una décima plaza en la clasificación final que sabe a gloria al Bizkaia Durango.

«Una carrera muy dura»

El Sopela Women's Team ha sido uno de los que más ha sufrido la dureza de la carrera «y sobre todo el ritmo», tal y como explicaban el director Francisco Plá y la corredora Julia Casas. «En llano no hay tantos problemas, pero cuando la carrera se endurece y abren gas, estamos perdidas», reconocía en la salida la experimentada corredora catalana.

«El salto es muy grande. No es lo mismo correr pruebas de la Copa de España a estar en una World Tour con las mejores. Vas todo el día a rueda, intentanto no descolgarte», explicaba. «Pero de todos modos, la experiencia es fantástica. No creo que vuelva a tener una oportunidad así».

Horas después, en la meta, Casas ha dado por cumplido el objetivo. El reto era acabar la Bira, y pese al esfuerzo, su sonrisa delataba que había disfrutado con estar entre las mejores y llevar el maillot del Sopela hasta la meta de Oñati.