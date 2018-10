Isabel Martín y Ariana Gilabert refuerzan a Bizkaia Durango-Euskadi Murias BIZKAIA DURANGO-EUSKADI MURIAS Las dos corredoras sub-23 son las primeras incorporaciones del equipo vizcaíno BEATRIZ GARNÁNDEZ Miércoles, 17 octubre 2018, 00:19

Isabel Martín y Ariana Gilabert, dos corredoras de categoría sub-23, se han convertido en las dos primeras incorporaciones a la plantilla de Bizkaia Durango-Euskadi Murias para 2019. Ambas ciclistas se unen a las renovaciones de: Aroa Gorostiza, Enara López, Cristina Martínez, Sandra Alonso, Lucía González y Ainara Elbusto.

Isabel Martín (Valladolid, 1999), corredora en 2018 del equipo vizcaíno Glas-Smurfit Kappa, disputará en 2019 su segunda temporada en la élite, tras un año que cerró ya con los colores de Bizkaia Durango-Euskadi Murias, cedida en el GP d'Isbergues (1.2 UCI). Mundialista en categoría júnior en Bergen 2017, la ciclista vallisoletana presenta un perfil todoterreno con la combatividad como principal arma.

«Para mí es un paso muy importante poder correr el año que viene en un equipo UCI como es Bizkaia Durango-Euskadi Murias. Es una oportunidad que estaba esperando desde hace tiempo y que tengo muchas ganas de aprovechar para poder aprender y crecer tanto a nivel de calendario como a nivel de equipo, corredoras, compañeras… Tengo muchas, muchas ganas: es un equipo que siempre me ha gustado mucho desde que soy cadete. Espero poder corresponder al equipo tanto como ellos están correspondiendo conmigo, poder estar al nivel… y trabajaré duro todo el año para para ello. Tengo mucha, mucha ilusión en la temporada que viene, muchas ganas de estar con las compañeras: a algunas, a casi todas las conozco prácticamente muy de cerca y desde hace muchos años. Me llevo muy bien con ellas y agradezco mucho esta oportunidad que me están brindando para poder crecer como ciclista», dijo Martín.

Por su parte, Ariana Gilabert (Folgueroles, Barcelona, 2000) afrontará en 2019 su primer año como sub-23. Segunda en la clasificación general de la Copa de España júnior en 2018 —con los colores del Catema.cat—, la catalana cuenta ya con una gran experiencia internacional, al haber disputado pruebas de la Copa de las Naciones juvenil, además del Europeo 2018 y los Mundiales de Bergen y Tirol-Innsbruck.

«Muchísimas gracias a Bizkaia Durango-Euskadi Murias por la confianza depositada en mí. Tengo muchísimas ganas de afrontar la nueva temporada, y estoy segura de que después de mi paso por juveniles, con este equipo se me va a hacer muchísimo más fácil dar el salto. Tengo muchas ganas de empezar a correr carreras internacionales en élites, carreras que afrontaré con la máxima ilusión. También tengo muchas ganas de aprender de un equipo que tiene tanta historia como Bizkaia Durango. Eskerrik asko!»,señaló Gilabert.

La apuesta por la juventud es una de las claves de la plantilla. Ya lo adelantó Agurtzane Elorriaga, la directora deportiva del club durangués: «A lo largo de los próximos días vamos a ir desvelando todas las corredoras que van a formar el equipo el año que viene, pero la base estructural la mantendremos. Los objetivos son los de siempre: hacer crecer a las jóvenes, potenciar la cantera vasca y sacar un equipo competitivo en las mejores carreras del mundo. Estamos en la buena línea». Dos nuevas incorporaciones a una plantilla que tiene muy buena pinta de cara a la nueva temporada y que buscarán aumentar sus logros.