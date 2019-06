'Campeona de la semana' Aroa Gorostiza, a piñón fijo hasta su primera victoria Aroa aprieta los dientes hasta cruzar la línea de meta. / E. C. La ciclista vizcaína se hace con el triunfo en el Campeonato de Euskadi, en la categoría sub-23, tras una escapada de más de 80 kilómetros JON ANDER GOITIA Martes, 4 junio 2019, 01:15

Por fin cumple su sueño. No sabía lo que era subirse a lo más alto del podio. Y no será por no intentarlo. Ha estado durante años pedaleando con las mejores por llevarse las carreras, pero siempre se le escapaban en los últimos metros. Un último sprint que le privaban a Aroa Gorostiza (equipo Bizkaia-Durango) de cambiar el casco por una txapela. Hasta ahora, que por fin lo ha logrado. Y no lo ha hecho de cualquier manera, porque ganar el Campeonato de Euskadi, celebrado en Ugao (Bizkaia), en la categoría sub-23 no es una gesta que esté al alcance de todo el mundo. Plato pequeño y piñón grande que le llevaron a la vizcaína de apenas 20 años a cruzar en primer lugar la cinta de meta.

87,8 kilómetros que seguro nunca olvidará Gorostiza. Primero, porque fue el recorrido que tuvo que completar para hacerse con el maillot. Y segundo, porque lo hizo tras culminar una escapada que comenzó en el kilómetro 4, cuando los músculos para muchas todavía no habían despertado. Aunque, no lo hizo en solitario, sino de la mano de Ziortza Isasi, con quien pedalada tras pedalada consiguió sacar metros al pelotón. «Es un circuito ratonero y aprovechamos una curva, en la que todas frenaron, para lanzarnos a la fuga. Nos arriesgamos y conseguimos sacar unos primeros metros. Le comenté para tirar las dos juntas y fuimos trabajando para sacar distancia», recuerda Gorostiza.

Y lo lograron. Ellas solas, trabajando en equipo, aunque siendo adversarias. «Ella se encargaba de los tramos llanos y yo de los puertos, donde más fuerte me siento». Y ahí aprovechó, el último repecho, para atacar hasta la victoria. «Era un tramo de badenes y pequeñas subidas que sabía que me podían permitir sacar distancia, porque tenía claro que si llegábamos juntas al sprint me ganaría. Apreté, vi que no respondía y seguí hasta meta, sin aflojar ni un segundo», rememora feliz. Sabía que estaba a pocos segundos de saborear la victoria. Había derrochado mucho sudor -más, teniendo en cuenta las altas temperaturas que llegaban hasta los 35 grados- como para dejar escapar el triunfo.

«No pensé en nada hasta cruzar la victoria. Muchas veces había dejado escapar la victoria en los últimos metros y no quería que se repitiese. Pero, cuando lo hice fue una alegría inmensa. Pensé, '¡por fin una carrera!'. Es la primera que gano, para mí siempre será muy especial», confesaba todavía sin ocultar la felicidad. Es por ello que EL CORREO quiere destacar a Aroa Gorostiza como 'Campeona de la Semana' por perseguir sin descanso el dulce sabor de la victoria. «Estoy muy agradecida. Por mí, pero también por el ciclismo femenino, porque no se le da mucha visibilidad. Hace falta más trabajo y creo que de esta manera se consigue hacer ese camino», aseguraba.

Bici las 24 horas

Cualquiera podría pensar que una vez Aroa se baja de la bicicleta, después de completar los entrenamientos, haría su día a día a pie, buscando desconectar del trabajo. Pero no es el caso. Es más, disfruta cada segundo sobre el sillín. «Voy a hacer la compra en bici. No es de competición, claro (ja, ja, ja), pero me gusta andar en bici», confiesa. También cuando queda con las amigas. Vamos, que no se separa de las dos ruedas.

Tampoco lo hará durante esta semana. Hoy martes parte, junto con el resto de componentes del equipo, a Bretaña (Francia). «Es la primera vez que me enfrento a una competición con cinco etapas. Es un nuevo desafío», comenta al respecto. También aumentará la distancia. «En las carreras locales, Euskadi y el resto del Estado, las etapas son de 90 o 100 kilómetros. En las internacionales suelen ser de 120 o 130. Me motiva», zanja sin temor.

Buscará una nueva victoria, eso siempre, aunque es conocedora del potencial que hay en el marco internacional. También es consciente de que es joven, apenas 20 años, y que aún está dando las primeras pedaladas de la que, todo apunta así, será una gran carrera profesional. «Empecé con 6 años. Siempre me ha gustado la bici, los demás deportes me aburrían. Disfrutaba, disfruto y seguiré disfrutando con la bici», concluye una feliz campeona.