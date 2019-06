Balonmano El Zuazo suma a sus filas a la central internacional Mada Fernández La joven asturiana llega procedente del Morvedre, recién descendido. / E. C. La joven defensa asturiana se convierte en la segunda incorporación del conjunto baracaldés, tras tres salidas y seis renovaciones LAURA GONZÁLEZ Domingo, 9 junio 2019, 00:27

Poco a poco el Zuazo va modelando la que será su plantilla para encarar la próxima temporada. El conjunto baracaldés, que cerró el curso en novena posición y que organizó y disputó ante su público la Copa de la Reina con más afluencia en las gradas de la historia del balonmano, se encuentra desde hace unas semanas trabajando sin descanso en los despachos. Hace apenas unos días hizo pública su primera contratación, la de la cancerbera canaria Ariadna González, procedente del recién ascendido Salud Tenerife. Con ella también compartirá vestuario la asturiana Mada Fernández Agusti Martínez, central internacional procedente del Morvedre valenciano.

Pese a tener tan solo 19 años, puede presumir de llevar ya disputadas varias temporadas en la máxima categoría nacional, en la que debutó en las filas del Oviedo siendo juvenil. Toda su etapa base la pasó en la entidad asturiana, antes de hacer las maletas a Valladolid siendo ya senior. De allí se fue directa al club de Sagunto, que no ha podido evitar el descenso, desde donde ha llegado a Bizkaia. Si hay algo que caracterice a Mada es su polivalencia, y sobre todo su buena mano y olfato de cara a portería ya que esta campaña que acaba de terminar ha logrado anotar un total de 101 goles. «Destaca por su velocidad en la finta y su visión de juego. Tiene una exquisita técnica individual que le facilitará su adaptación al juego del equipo», destacan desde el Zuazo.

Pese a no haber logrado mantener la categoría con el Morvedre, Fernández Agusti reconoce que estos últimos meses le han «aportado muchísimo tanto a nivel de juego como personalmente. El objetivo no se logró pero para mí el año fue increíble. El cuerpo técnico depositó la confianza en mí y me ayudó a aprender mucho, a tener más confianza y a mejorar en la cancha». A las baracaldesas ya las conoce de haberse medido ante ellas, un equipo con un estilo de juego definido al que Mada cree que se acoplará perfectamente. «Mueven muy rápido el balón y juegan mucho con extremos y pivote, que es lo que me gusta. A pesar de lo que pueda parecer con los resultados creo que han hecho un muy buen año y eso, unido al grupo que tienen y a su entrenador, es lo que me ha hecho decantarme por el Zuazo».

Consolidación del juego

De cara a la próxima temporada la asturiana cree que el objetivo de su nuevo club debería ser «consolidar más aún el juego y seguir escalando en la clasificación. Yo trabajaré muy duro para poder aportar todo lo que pueda», aseguró, remarcando que la categoría se ha vuelto «más competitiva y más dura que otros años». Con quien también coincidirá en la caseta la nueva jugadora rojilla será las también centrales Ane Encina y Alba Sánchez, con las extremos Esti Velasco y Amaia González de Garibai; con la cancerbera Madi Aalla y con la capitana y pivote Ainhoa Hernández, que ya han firmado su renovación.

Su técnico Joseba Rodríguez 'Jaito' también ha confirmado que seguirá en el club de la margen izquierda. Quienes han dicho adiós estas últimas semanas han sido la montenegrina Sladjana Perazia, lateral zurda que fue la última en llegar el pasado verano, la portera Laura Muñiz y la extremo Paula Valdivia, tras dos temporadas en el club.