Balonmano El Zuazo cae por la mínima ante el Porriño y sigue sin ganar en casa Imagen de un partido del Zuazo. / Pedro Urresti Las baracaldesas siempre fueron por detrás en el marcador y rozaron la remontada en los minutos finales, pero no lograron culminarla IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Martes, 23 octubre 2018, 01:28

No pudo ser. El Hotel Gran Bilbao- Prosetecnisa Zuazo, a punto estuvo de lograr una remontada histórica frente al Porriño, en un partido que las gallegas dominaron desde el inicio disponiendo de rentas de hasta siete tantos, que finalmente se quedó en un solo gol suficiente para que los dos puntos se marcharan de Lasesarre, donde las locales suman por derrotas todos sus encuentros, si bien han recibido a los equipos más potentes del campeonato.

De inicio, las visitantes cobraron sus primeras ventajas en un duelo muy igualado, donde las locales hacían la «goma» para no dejar escapar a su rival por más de un tanto. Sin embargo, dos exclusiones consecutivas sufridas por las fabriles marcaron el devenir del resto de la primera mitad.

Errores en ataque

En el tramo final, los errores en ataque cometidos por el equipo dirigido por Joseba Rodríguez, no pasaron desapercibidos para su rival, que, bien posicionado y con la calma necesaria, incrementó su ventaja hasta los cinco goles antes del descanso.

Tras el obligado paso por vestuarios, las gallegas no aflojaron y llegaron a disponer en el primer parcial de una renta de siete tantos que parecía dejar el encuentro sentenciado. Sin embargo, las 'rojillas' dieron un paso adelante con todo perdido entrando en la pugna por los puntos con un alto ritmo en cada una de sus acciones llegando a los últimos cinco minutos con todo por decidir. En ese último parcial, su rival, pese al empuje local, mantuvo la cabeza fría para no dejar escapar la victoria. Y las vizcaínas, pese a intentarlo, no pudieron conseguir su objetivo.