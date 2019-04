El Zuazo inicia su sueño

Llegó la hora. La Copa de la Reina ya ha desembarcado en Barakaldo y con ello el Zubileta Evolution Zuazo, anfitrión del torneo, inicia el camino hacia un sueño: alcanzar la final del domingo y brindar una alegría no solo a su parroquia, si no a toda la afición vizcaína al balonmano femenino. Las fabriles darán el pistoletazo de salida a su participación en la competición copera esta noche (Polideportivo de Lasesarre, 21.00 horas) en cuartos ante el Elche Mustang, un rival complicado y ante el cual los antecedentes no invitan al optimismo. El equipo que comanda Joseba Rodríguez 'Jaito' ha perdido en las dos ocasiones en las que se han enfrentado en liga. Pero en palabras del míster, «la Copa es otra cosa y nada tiene que ver lo que ocurre en la competición regular».

Por tanto, espadas en lo alto y la ilusión por bandera. La confianza será fundamental. El conjunto rojinegro se empleará a fondo para dar la sorpresa y superar el primer escollo. Las baracaldesas acuden tranquilas y con muchas ganas a esta primera cita en la que han prometido pelear duro para lograr el billete a semifinales. Aunque las alicantinas serán un hueso duro de roer, cabe recordar que el cuadro fabril logró librarse de los dos 'gallitos' en el sorteo, quedando encuadrado en un grupo diferente al del Rocasa Gran Canaria y Super Amara Bera Bera, que se medirán entre sí esta tarde (18.30 horas) en el partido estrella de esta edición copera. El resto del cuadro lo componen KH-7 Granollers y Aula Alimentos Valladolid, que se medirán a las 16.00 horas, y Liberbank Gijón y Rincón Fertilidad Málaga, que abrirán la competición a las 12.30 horas.

El técnico rojinegro ya reconoció que sus pupilas lograron evitar a dos de los tres rivales más temidos. De hecho, el combinado ilicitano está cuajando un gran campeonato liguero. Pese a tropezar en la última jornada, ocupa la tercera posición, a 5 puntos del Bera Bera. Las vizcaínas son conscientes del duro rival con el que les ha tocado lidiar. Un equipo que presenta un juego similar al del Zuazo, con variantes en ataque y en defensa que pueden poner las cosas muy difíciles a las de 'Jaito' si no salen a la cancha bien plantadas y concentradas desde el primer minuto de partido.

Una de sus referentes, Laura Hernández, está lesionada, pero cuentan con la central Ana Martínez sobre la que habrá que hacer especial hincapié. «Son un equipo fuerte, pero nosotras también lo estamos», aseguró recientemente la portera Maddi Aalla, dando muestra de la mentalidad ganadora con la cual las baracaldesas afrontan la cita. La clave para conseguir el pase a la semifinal pasará por saber manejar las emociones. «Quien maneje la parte psicológica será quien se llevé el gato al agua», pronostica el míster.

El factor cancha

También la presión será un aspecto que deberán saber llevar. A pesar de ejercer de anfitrionas, las vizcaínas están convencidas de que jugar en su feudo solo puede ser una gran ventaja para maniatar a su contrincante. Además, viendo la expectación que se ha despertado en Barakaldo, confían en que el público de Lasesarre les lleve en volandas hacia la victoria. El Zuazo ha trabajado duro esta semana para tratar de hacer un buen papel y alcanzar la final, algo que ya consiguieron hace dos años cuando quedaron subcampeonas de Copa. «Hay mucho trabajo detrás de la organización de un evento como este y el vestuario quiere devolver toda esa labor en forma de esfuerzo», confesó el técnico fabril.

El conjunto que gane esta noche en el duelo que disputan el Zuazo y el Elche, se verá las caras con el vencedor del encuentro en el que se miden Granollers y Valladolid, que se juega a las 16.00 horas de esta tarde. Mañana sábado las semifinales se disputarán a las 16.15 y a las 18.30 horas, y la gran final será el domingo a las 13.00 horas. La suerte está echada.