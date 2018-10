El Zuazo continúa sin saborear la victoria ante su afición

No pudo ser. El Hotel Gran Bilbao-Prosetecnisa Zuazo perdió por un ajustado 28 a 29 ante el Rocasa. Con este resultado, las locales no han saboreado aún la victoria ante su afición en lo que va de temporada. El encuentro no defraudó a los espectadores que se dieron cita en Lasesarre, con mucho ritmo en cada acción y constantes alternativas en el marcador, fiel reflejo de un partido sin dominador claro que se resolvió en los últimos instantes.

El partido arrancó con muchas cautelas defensivas por parte de ambosequipos, en una fase de tanteo donde cada tanto era respondido con otro en la portería rival, sin que nadie pudiera cobrar distancia en el marcador. Las canarias comenzaron a imprimir algo más de ritmo a sus acciones que no se tradujo en acierto en el lanzamiento, frente a un equipo local capaz de defenderse con mucho orden y con eficacia a la hora de culminar sus jugadas.

Al filo del cuarto de hora, las visitantes sufrieron su primera exclusión de dos minutos, una circunstancia aprovechada por el conjunto dirigido por José Ignacio Sánchez para ponerse, por primera vez, por delante en el marcador con una renta de dos tantos, la más alta a esas alturas del partido, fruto de la buena labor en retaguardia y portería.

28 Zuazo Alba (1), Estibaliz (2), Ainhoa (4), Oihane (1), Alexandra (2), Paula (7), Maddi, June (3), Ane (2), Anne (1), Laura, Bengoetxea (2), Ariane, Nayla (1) y Sladjana (2). 29 Rocasa Gleinys (2), Manuela, Carmen, Lisandra (9), Vitoria, Dara, Seynabou (2), Haridian (6), Silvia, Slavica, Tiddara (6), y María (4) Parciales cada cinco minutos 1-2, 5-6, 8-7, 10-8, 11-11, 12-13, (descanso), 16-15, 20-17, 21-20, 24-22, 26-26 y 28-29. Árbitros José Antonio Yagües y Andrés Peñaranda del Comité Aragonés. Excluyeron por las locales a Sladjana, Ane, Paula, Maddi; por las visitantes a Vitoria, Haridian, Slavica, Gleinys, y Carmen

Ante esta tesitura, el técnico foráneo Roberto Santana, optó por solicitar su primer tiempo muerto para variar la táctica y dar respiro a sus jugadoras. En el último parcial, llegó la reacción del Rocasa, que con un parcial de 2 a 5, lograron remontar en el marcador para acabar este periodo con un tanto de ventaja dejando todo por decidir tras el paso por vestuarios.

En la reanudación, el encuentro continuó con el guion establecido de alternativas en ambas porterías, pero dos tantos consecutivos de las barakaldesas les devolvió la delantera en el luminoso. Los férreos sistemas defensivos donde cada balón era peleado como si fuera el último se tradujo en exclusiones para ambos bandos, pero siempre con las locales por delante en el tanteo con una renta de tres goles, la máxima en todo lo que se llevaba disputado.

El tramo final no resultó apto para cardiacos con un marcador incierto y mucha tensión que se tradujo en amonestaciones para ambos técnicos, incapaces de estar quietos en sus áreas técnicas. La intriga no pudo ser mayor al llegar el último parcial empatadas ambas escuadras. A partir de ahí, las foráneas supieron mantener la cabeza fría para hacerse con los puntos en juego.