Balonmano Maider Barro, juvenil del Zuazo, jugará con el primer equipo ZUAZO La extremo de Rentería, formada en la base del Ereintza Eskubaloia, se ha ganado la confianza del club barakaldés BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 22 junio 2019, 23:31

Maider Barros, juvenil del Hotel Gran Bilbao Prosetecnisa Zuazo, finaliza su etapa base y jugará con el primer equipo la próximo temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. La extremo de Rentería, formada en la base del Ereintza Eskubaloia, se ha ganado la confianza del club barakaldés debido a sus cualidades y esfuerzos y eso lo ha servido para ocupar la vacante libre en el extremo derecho tras la marcha de Paula Valdivia al Rocasa Gran Canaria.

«Desde pequeña he crecido en el club de mi pueblo, en el Ereintza. Allí, junto a grandes entrenadores y buenas jugadoras, he conseguido llegar a varios sectores estatales que me han ayudado a formarme, pudiendo estar desde infantiles en la selección de Euskadi. Esta última temporada decidí venirme al Zuazo y gracias a un grupo genial con unos entrenadores increíbles hemos conseguido ser campeonas de Euskadi. Además, este año, para finalizar una temporada redonda, he obtenido el premio a mejor jugadora juvenil en Gipuzkoa», explicó la extremo en una entrevista publicada por el club.

De esta manera, la joven jugadora se une a la capitana y pivote Ainhoa Hernández, las centrales Ane Encina y Alba Sánchez, las extremos Esti Velasco y Amaia González de Garibai, a la cancerbera Madi Aalla, a la lateral internacional Maddi Bengoetxea y a la joven Oihane Manrique, que también firmó su contrato con el cuadro fabril.

Durante la temporada Barros ha sufrido algún contratiempo en forma de lesión que no le permitió completar la campaña como hubiera querido pero que le ha enseñado «a no bajar los brazos nunca». De cara a la próxima campaña, donde competirá en la máxima categoría del balonmano español, la jugadora de Rentería se muestra «ilusionada». «He entrenado con el equipo de DHF regularmente y conozco el ritmo de trabajo que se lleva y estoy muy ilusionada cara a la siguiente temporada porque creo que el grupo que estamos formando es muy bonito y podemos conseguir grandes objetivos, sobre todo por el gran trabajo de todas las jugadoras y el cuerpo técnico, y el buen rollo que hay en el vestuario», señaló.

Barros destaca por su velocidad a la contra y demostró la pasada campaña tener una capacidad de aprendizaje increíble lo que le augura un futuro prometedor en el equipo. «Lo que prometo es que voy a aportar trabajo y ganas, ya que siendo mi primer año en la categoría creo que son dos constantes que no se deben perder. Tengo muy claro que lo voy a dar todo para aportar lo máximo que esté en mis manos», finalizó.

Una jugadora en la que el cuadro dirigido por 'Jaito' tiene puestas muchas esperanzas y en la que confían para que aporte cosas al equipo en la próxima temporada.