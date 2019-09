«Llegamos mejor de lo que iniciamos el año pasado la temporada» La plantilla del Zuazo durante la pretemporada. / PEDRO URRESTI El técnico del Zuazo 'Jaíto' encara con optimismo el arranque esta misma tarde (18 horas) de una nueva campaña en la élite con la visita de las vizcaínas al Bera Bera LAURA GONZÁLEZ Viernes, 6 septiembre 2019, 22:54

Tres meses y medio después vuelve la Liga Guerreras Ibedrola. Y lo hace con derbi, con un choque que llevará esta misma tarde al Zubileta Evolution Zuazo a la cancha del Bera Bera (Polideportivo Bidebieta, 18 horas). Las donostiarras, vigentes campeonas de la Copa de la Reina disputada precisamente en Barakaldo, recientemente han caído en la Supercopa frente al Rocasa, conjunto que le arrebató la liga en la última jornada. En pretemporada los dos equipos vascos se vieron las caras en Orio, con buenas sensaciones por parte de las vizcaínas pese a la derrota (36-25). «Fue casi al principio pero para nosotras fue un test muy válido. Puede parecer que fue más de lo mismo, que ellas estaban muy por encima de nosotras, pero hubo muchas cosas positivas».

No obstante, Joseba Rodríguez 'Jaíto', técnico de las rojinegras, espera algo muy distinto en el primer partido oficial de la temporada. «No sé qué Bera Bera nos encontraremos, si deprimido por la Supercopa o con ganas de demostrar lo que no pudieron. Nosotras hemos ido de menos a más y tendremos que centrarnos en nuestro juego. Llegamos en un buen momento, mejor que como empezamos la pasada temporada, tanto en el estado de forma como en el juego», asegura.

Y es que este año el hecho de solo contar con dos fichajes (la portera canaria Ariadna González y la asturiana de primera línea Mada Fernández-Agustí) ha facilitado mucho el proceso de acoplamiento. «Nos falta tal vez encajar en el resto de piezas a Mada, la única jugadora nueva de pista. Hemos aprovechado estas semanas de pretemporada para trabajar más el aspecto físico. El año pasado al haber tantas novedades, incluida la mía, le dimos más importancia a la táctica colectiva, para poder jugar todas a lo mismo desde el inicio, pero esta vez ya solo ha sido necesario recordarlo», afirma el preparador vizcaíno.

Errores más caros

El curso anterior el Zuazo finalizó en la novena posición de la tabla, tras sumar once victorias, un empate y catorce derrotas. Este año ya saben que la exigencia será aún mayor, al reducirse en dos el número de equipos, con solo una docena en la pelea. «Habrá menos partidos pero todos van a ser muy duros, muy competidos. Los errores se van a pagar más y los encuentros que se contaban ganar y que se pierdan, o en los que no se logren muchos puntos en casa, seguramente nos penalizarán y nos pueden hacer estar en la lucha por el descenso, la que intentaremos evitar por todos los medios».

Para tratar de ofrecer su mejor versión en territorio guipuzcoano el técnico del conjunto baracaldés tendrá a su disposición a todas sus jugadoras, pese a que algunas de ellas arrastran sobrecargas, algo habitual en la recta final de la pretemporada. En esa lista también se encuentra Amaia González de Garibay. La extremo izquierdo se lesionó de gravedad en la rodilla y apenas pudo completar dos partidos, hace casi un año. La pasada semana disfrutó de sus primeros minutos en el amistoso que disputaron ante Zarautz. Dos días después también participó en el duelo frente al Club Balonmano La Calzada de Gijón. «No está al 100% pero viajará a Donosti y jugará. Todavía nos quedan unas semanas para poder ver a la Amaia internacional pero seguro que nos podrá echar un cable».