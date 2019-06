Balonmano La internacional Maddi Bengoetxea renueva con el Zuazo La joven jugadora guipuzcoana seguirá un año más en el conjunto vizcaíno. / ZUAZO La lateral jugará su segunda temporada en el conjunto vizcaíno, la séptima jugadora que continua en las filas del cuadro rojinegro LAURA GONZÁLEZ Viernes, 14 junio 2019, 23:18

Joseba Rodríguez 'Jaito' ya tiene confirmada la continuidad de siete jugadoras en el Zuazo. A la capitana y pivote Ainhoa Hernández, a las centrales Ane Encina y Alba Sánchez, a las extremos Esti Velasco y Amaia González de Garibai y a la cancerbera Madi Aalla, se unió la lateral internacional Maddi Bengoetxea.

La nacida en Errenteria, prolonga su vinculación con la escuadra de Barakaldo una temporada más. Formada desde la base en el Ereintza Eskubaloia, debutó con tan solo 17 años en División de Honor. Su calidad le ha llevado a formar parte de la selección junior. El propio Zuazo destaca de ella su «polivalencia y excelsa técnica individual», lo que le ha convertido en una de las revelaciones del equipo.

'Jaito' ya se había fijado en ella la temporada pasada, cuando llegó a Barakaldo en calidad de cedida. En un principio pretendían que la guipuzcoana se incorporara al filial para seguir sus progresos de cerca, pero tras su gran actuación con Euskadi en el Torneo 4 Naciones el técnico trasladó a la directiva del club su deseo de incorporarla directamente al primer equipo, en la máxima categoría nacional.

«Al principio tenía un poco de miedo porque no sabía cómo me iba a adaptar al equipo pero he tenido muchos más minutos de los que me esperaba y gracias a eso he aprendido mucho», reconoce la jugadora, que cumplirá 19 años en octubre. En cuanto a la temporada ya finalizada, en la que el Zuazo ha finalizo en novena posición, participando además en la Copa de la Reina como anfitrionas, ofreciendo una gran imagen, Bengoetxea se queda con que el equipo «ha sabido plantarle cada a cualquier rival».

Grupo consolidado

Para la próxima campaña, la guipuzcoana pronostica una liga «más competitiva», en la que el Zuazo concurrirá con un equipo «más consolidado». «Si seguimos trabajando duro podremos estar más arriba en la tabla». Además de con las otras seis jugadoras renovadas, la joven de Errenteria también coincidirá en el vestuario con la portera canaria Ariadna González y con la central oventense Madalena Fernández, no así con la montenegrina Sladjana Perazia, la cancerbera Laura Muñiz y la extremo Paula Valdivia, que ya han dicho adiós al club de la margen izquierda.