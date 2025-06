Humildes pero las más guerreras

Es un equipo histórico en el deporte profesional de Bizkaia, con 12 temporadas en la máxima categoría -diez de ellas consecutivas- del balonmano femenino nacional. ... Acaba de descender al segundo escalón, pero los responsables del Club Balonmano Zuazo ya han realizado la mayoría del trabajo para cerrar la plantilla que el próximo curso luchará por regresar a lo más alto. Ya tuvo que hacerlo tras bajar en la campaña 2022-2023 y conseguir retornar a la élite en la siguiente.

El conjunto baracaldés ha pagado ahora las consecuencias de competir con un equipo asombrosamente joven -una media de 20 años- y con el presupuesto más bajo de la Liga Guerreras Iberdrola (División de Honor), la cúspide de su modalidad. 330.000 euros alcanza el presupuesto de una entidad cuyos conjuntos inferiores, a partir de alevines, absorben dos tercios del mismo. Más de 150 niñas de Barakaldo y su entorno defienden la camiseta del Zuazo, un barrio que hace décadas apostó por fomentar el balonmano entre sus escolares con magníficos resultados.

La primera plantilla rojinegra se nutre de jugadoras vascas, con la inclusión de dos brasileñas y dos argentinas, una de ellas lesionada, en la pasada liga. Algunas balonmanistas guipuzcoanas que cursan estudios en la UPV se incorporan al Zuazo.

«El ascenso no va a ser fácil», apunta el primer técnico, el basauritarra Joseba Rodríguez, conocido como 'Haito', quien señala que la «Categoría de Oro (segunda división) es muy difícil y los presupuestos son altos. Y nosotras bajamos con el presupuesto más bajo de la División de Honor. Hemos hecho plantilla para intentar ascender, pero fácil no va a ser». El entrenador puntualiza que «veo posibilidades de subir. Los primeros nombres que tocamos no han llegado, pero hemos acabado haciendo una plantilla con posibilidades serias de ascender. Sólo falta una jugadora». En la misma idea redunda el director deportivo del Zuazo, el bilbaíno Juan Carlos Solar, con experiencia en los banquillos de las selecciones de España, Brasil y Eslovaquia, que recalca que «tenemos que aprovechar el comienzo de la temporada para subir porque, cuanto más tiempo lo dejes transcurrir, menos diferencias tienes con tus rivales. Nuestras jugadoras vienen de Honor y eso se puede notar contra otros equipos».

Para el cuerpo técnico del Zuazo, la temporada recién concluida ha sido satisfactoria a pesar del descenso. 'Haito' incide en que «nos ha tocado pelear con presupuestos más grandes, con gente más curtida, con equipos que estaban en el play-down con nosotras pero con internacionales absolutas. Hemos hecho un papel más que digno. Obviamente, haber descendido no es algo positivo. Pero la pelea del equipo, con alguna lesión importante, y el poder llegar a la penúltima jornada con opciones de salvar el descenso directo yo creo que es un éxito en el contexto en el que estaba el Zuazo». Entonces, ¿por qué se ha bajado de categoría? «Nuestras jugadoras, muy jóvenes, necesitan minutos, trabajo, y eso lo hemos conseguido al final de la liga, cuando el equipo ha mostrado la mejor cara. Hay talento, pero sin pulir. Son jugadoras que necesitan muchas horas de vuelo. Cuando hemos peleado a equipos top ya era demasiado tarde. Nos ha faltado liga», explica Rodríguez.

Para confeccionar su primera plantilla, un club pequeño como el Zuazo depende de su cantera, diezmada en los últimos tiempos. «Antes había más facilidad para captar jugadoras. Antaño se trabajaba mucho en las escuelas. Las niñas no se movían de su patio y era más fácil que se quedasen. Jugaban en el patio de su colegio y eso lo facilitaba todo. Te ven otras niñas, las amigas... Quisiéramos recuperarlo», desea Solar.

«Más atención»

Las deudas ya socavaron en el pasado la trayectoria del primer conjunto rojinegro. Hay que afrontarlas y esperar que las ayudas no se demoren, porque los retrasos repercuten directamente en la salud económica del club. Desde el Zuazo también demandan más colaboración exterior. «Pedimos más atención, no lo obvio, que sería el dinero. Da un poco de pudor pedir dinero público, hay otras necesidades fuera del deporte privado. Pedimos más atención. Si no se puede entregar dinero público, que entiendo que no se pueda y no se deba, por lo menos facilitar medios para poder contactar con entes privados o empresas. En definitiva, volcarse un poco más con el equipo, que lleva el nombre de Barakaldo por todos los sitios y no se le da valor», reclama 'Haito'.

En el Zuazo también echan de menos un «poco más de interés institucional y social» hacia el equipo. Lamentan que el último ascenso a la élite apenas tuviera repercusión en Barakaldo. «No notamos mucho apoyo popular, la verdad. Nos cuesta mucho, es una asignatura pendiente. Gente nos ha preguntando en el polideportivo, cuando han visto entrenar a las jugadoras, en qué categoría estaban. Les decíamos que en la máxima y se asustaban, se sorprendían. Mucha gente en el pueblo no lo sabe. El público que traemos son familiares y amigos», detalla 'Haito'. Al respecto, Solar dice que el «objetivo es que haya más asistencia a los partidos e intentar generar actividades que unan la base con el equipo de arriba. Hay muchos fuegos que apagar ahora, entre fuegos grandes y fogatas», remarca.

Mientras se intentan sofocar las llamas, las rojinegras se prepararán un año más con el propósito de militar en una Liga Guerreras a cuyo nombre hacen honor por su modesta pero firme ambición.