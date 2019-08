Balonmano Zuazo «Este equipo tiene muy buen rollo» La plantilla del Zuazo rodea a las dos incorporaciones que ha hecho el equipo, Mada Fernández-Agustí y Ariadna González. / PEDRO URRESTI La canaria Ariadna González y la asturiana Mada Fernández-Agustí son los dos fichajes del Zuazo de balonmano para la próxima campaña LAURA GONZÁLEZ Miércoles, 14 agosto 2019, 23:30

La portera canaria Ariadna González y la asturiana Mada Fernández-Agustí, que juega de primera línea, son las dos caras nuevas del Zuazo de balonmano para luchar por todo en la exigente Liga Guerreras Iberdrola. El club celebró este miércoles en Lasesarre una jornada de puertas abiertas en la que ambas jugadoras fueron la principal atracción junto a Maider Barros, que ha subido al primer equipo procedente del filial. También llamó la atención Amaia González de Garibay. La extremo izquierdo se lesionó de gravedad en la rodilla la pasada temporada y apenas pudo completar dos partidos el pasado curso. El cuerpo técnico la considera un refuerzo más.

González de Garibay ejerce, de hecho, de anfitriona de González y Fernández-Agustí. Las tres comparten piso en el barrio baracaldés de Cruces. «La convivencia es muy fácil con ellas», asegura la jugadora asturiana, quien después de pasar por Valladolid y Valencia, regresa al norte. «Ya lo echaba de menos», reconoce.

Fernández-Agustí es, sin duda, quien más trabajo tiene este verano, tratando de coger cuanto antes todos los sistemas a nivel táctico que durante el curso pasado plasmaron las rojinegras en el parqué. Aunque asegura que el estilo de las de 'Jaito' va mucho con el suyo. «Es un equipo que está siempre en movimiento, buscando los espacios y jugando con pivote, fintando, y eso precisamente es lo que mejor se me da y lo que más me gusta», explica. Llega al Zuazo procedente del Morvedre valenciano, equipo que bajó de categoría el año pasado.

Entre las cosas que le han sorprendido está el buen ambiente que reina en la plantilla. «Ya me habían dicho que tenían un gran grupo pero choca que sea verdad, que no haya ningún mal rollo. A nivel deportivo sabía que era un equipo muy bueno pero si estás fuera de casa también buscas que sea un equipo bueno en lo humano».

Poco turismo

Mada, que se define a sí misma como una jugadora fuerte, «que puede dar juego a las demás», asegura que aún no le ha dado tiempo a conocer bien el entorno, a hacer turismo por la zona. «Estamos tan cansadas que lo único que te apetece es irte a la cama a descansar», bromea. Ya cuenta las horas para que arranque la temporada y para que llegue la segunda jornada, que será muy especial. El Elche visita Barakaldo y en la expedición alicantina estará su hermana Isi. «Siempre he jugado con ella, nunca en su contra, así que será raro. Muy raro», reconoce. Pero sin duda de lo que más ganas tiene es de, a sus 19 años, seguir cogiendo experiencia. «Quiero demostrar que puedo estar en un equipo como el Zuazo, que es uno de los 'top' de España. Aquí podemos hacer cosas muy grandes».

Lo mismo opina su compañera Ariadna González, quien está viviendo intensamente su primera experiencia fuera de las islas, recién cumplidos los 23 años. «Ya echo un poco de menos a mi familia pero estaba un poco acostumbrada a no estar en casa. Soy de Las Palmas y aunque jugaba cerca, en Tenerife –club con el que ascendió–, estaba lejos. Pero soy fácil de acostumbrar y si encima hay tan buen rollo como aquí va a ser más rápido». Su decisión de emprender una nueva etapa en Bizkaia fue «difícil» pero se dejó llevar «por la curiosidad». «Siempre había tenido la cosa de salir fuera para probar y la verdad es que era un reto que quería cumplir», afirma, después de empezar a jugar al balonmano con tan solo siete años en el colegio. «Nos hablaron de este deporte que no conocía pero me animé y poco a poco me fui metiendo más. Empecé de lateral pero un día dije que quería probar de portera. Me gustó y al final ahí me dejaron».

Todo a su alrededor está siendo «mejor de lo esperado», incluso el clima. «¡Si parece que estoy en Canarias! Ha hecho mucho calor desde que he llegado. Esperemos que no sea muy duro el invierno. Imagino que me tendré que acostumbrar». De momento, por lo poco que ha visto de la zona, ya se ha quedado prendada del paseo junto al Museo Guggenheim. Ahora la que quiere causar buena sensación es ella, bajo palos. «Mi objetivo es superarme cada día, cada partido, intentando aportar todo lo que pueda al equipo y conseguir que esté lo más arriba posible».