El reivindicativo gesto de las jugadoras de la selección femenina de balonmano en su partido contra Israel Las 'Guerreras' vencieron 38 a 22 en un encuentro que se disputó a puerta cerrada en Bratislava

Las 'Guerreras' disputaron ayer su partido contra Israel con la pegatina de una sandía en sus zapatillas. Esta fruta se considera un símbolo de la resistencia palestina contra el país hebreo desde hace medio siglo y la selección femenina de balonmano optó por utilizarla ayer después de verse obligada a disputar el encuentro clasificatorio para el europeo, que se disputará entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre.

El combinado español no quería jugar el partido. Varias jugadoras dieron a conocer sus motivos a través de un comunicado que se difundió en las redes sociales tanto en castellano como en inglés: «Mi solidaridad está con el pueblo palestino, sometido a un genocidio que ha arrasado la vida de 68.000 personas y en cuyo hogar no han dejado piedra sobre piedra. No se trata de política (pregúntese quién lo argumenta y por qué): se trata de humanidad, dignidad y justicia. (...) Compito, sí. Pero no lo hago con indiferencia».

La selección saltó a la pista con unas zapatillas personalizadas con una sandía. ¿Por qué? Esta fruta lleva los colores (rojo, negro, blanco y verde) de la enseña palestina y se utilizó tras la prohibición de Israel de difundir la bandera. A pesar de que esta norma dejó de existir hace décadas, muchos aún utilizan la sandía como muestra de apoyo al pueblo palestino.

Es el caso de las 'Guerreras', que además vencieron su partido 38 a 22. Es la segunda victoria de las chicas, que se acercan al europeo que se disputa a finales de año. Como curiosidad, Israel que ejercía de local tuvo que desplazarse a Bratislava para jugar el partido a puerta cerrada.

