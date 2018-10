«El Valencia nos dirá dónde estamos», señala el entrenador del Lointek Gernika Las vizcaínas, líderes, reciben este miércoles en Maloste a un rival llamado a estar en los puestos cabeceros por plantilla y presupuesto JUAN PABLO MARTÍN Miércoles, 17 octubre 2018, 00:18

El de este miércoles por la tarde en el polideportivo de Maloste (20.00 horas) será el cuarto partido en nueve días para el Lointek Gernika. Las vizcaínas reciben al Valencia Basket, un recién ascendido que está a llamado a estar en los puestos cabeceros de la tabla por plantilla y presupuesto. Sin embargo, las que lideran actualmente la clasificación de la Liga Dia son las vizcaínas tras su contundente victoria de la primera jornada. «De momento es algo anecdótico por que acabamos de empezar, pero también es un premio a la buena semana pasada que tuvimos», reconoce el técnico gernikarra, Mario López.

Sin apenas tiempo para entrenar por la exigencia del calendario, las de la villa foral tratarán de «crecer en los partidos como hemos hecho hasta ahora», apunta. Y el próximo rival es «un test que nos dirá dónde estamos», recalca. El conjunto valenciano «puede ser uno de los grandes de la liga. Y si no lo es esta temporada lo será la que viene por el respaldo importante con el que cuenta», ha manifestado. Es una escuadra que cuenta con toda la infraestructura de un equipo de ACB que ha confeccionado una plantilla muy larga para esta campaña. «Aunque no cuentan con grandes estrellas como pueden tener Perfumerías Avenida o Girona, disponen de once jugadoras que serían titulares en cualquier equipo de la Liga Dia», ha apuntado.

Tamara Abalde, la pívot africana Tirera, la estadounidense Moore o viejas conocidas en la villa foral como María Pina y Anna Gómez son algunas de sus caras nuevas que ya dejaron buenas sensaciones en su estreno en la categoría ante el potencial de un equipo como el salmantino. «Es un conjunto muy físico y sólido que cuenta con un fondo de armario importante», ha añadido.

La clave para que el Lointek Gernika les plante cara está «en que nuestras jugadoras mantengan el baloncesto que han mostrado hasta ahora. Hay que sufrir atrás y disfrutar en ataque», ha apuntado. Cerrar bien la pintura con un buen trabajo de las interiores y evitar que sus jugadoras más anotadoras no estén en sus números. «Tenemos un partido muy complicado en el que necesitamos nuestra mejor versión y el apoyo del público para que los sintamos en la grada», ha concluido López.