Derbi vasco en la Liga Dia Que siga la fiesta Gwathmey, una de las jugadoras clave en la última parte de la contienda, penetra a canasta ante la oposición de Edwards. / Luis Ángel Gómez El Lointek Gernika firma su mejor inicio de campaña de la Liga Dia tras superar al Rpk Araski que le permite ser colíder y sacarse una espina con las alavesas JUAN PABLO MARTÍN Sábado, 10 noviembre 2018, 23:14

Seis de seis. No va más. El Lointek Gernika firmó ayer su mejor arranque en la Liga Dia que le permite coliderar la clasificación junto con el Perfumerías Avenida. Tras su victoria frente al Rpk Araski también se sacaron la espina que tenían clavada con las alavesas a las que no superaban en las últimas cinco ocasiones. Maloste rebosa ilusión con el conjunto dirigido por Mario López que llega al descanso por las ventanas FIBA pletórico de salud y de moral. Las buenas sensaciones que transmiten las gernikarras se mantienen con sus jugadoras franquicia en plan estelar. Es igual que la gasolina estuviera algo justa después de jugar diez encuentros en un mes, y el conjunto dirigido por Made Urieta propusiera un duelo a cara de perro, intenso y en el que hizo falta un extra. El técnico de las de la villa foral pidió un último esfuerzo antes de poder recuperar fuerzas y su equipo ofreció derroche en defensa y mejoró sus porcentajes desde la línea de tres.

Aunque solo habían tenido una jornada para preparar la contienda después del interminable regreso desde las Azores, las jugadoras tiene muy claro cuál es su rol dentro de la cancha y saben explotarlo a la perfección. Se reservó a Dietrick por problemas de cupos en la competición continental, y la de Massachusetts consiguió sus mejores números en lo que lleva de campaña, 24 puntos y 23 de valoración. Pero ayer los méritos también hubo que repartirlos entre toda la tropa de las de la villa foral porque su intensidad defensiva fue otra de las claves del triunfo. Cerraron muy bien la pintura y consiguieron contener a tiempo cualquier intento de reacción de las alavesas con canastas claves. El único pero que se les pude poner es que no sacaran todo el rendimiento posible a los rebotes capturados en ataque.

Había temor a un final igualado del encuentro, habitual en los choques contra las vitorianas porque el kilometraje era abundante, pero la gestión de recursos fue buena y se llegó al momento álgido con la claridad de ideas suficiente como para amarrar el duelo.

77 Lointek 70 Araski Lointek Gernika: Vanderwal (9), Dietrick (24), Gwathmey (16), Roundtree (12), Berezhynska (3) -cinco inicial-; Molina (3), Ariztimuño (2), Pascua (2), Christinaki, Mazionyte Rpk Araski: Roberson (7), García (6), Van den Adel (7), Diallo (5), Edwards -cinco inicial-; Ciappina (11), Estebas 83), Vucurovic (5), Pardo (5) Parciales: 24-16, 18-22 (42-38), 19-15 (61-53), 16-17 (77-70). Árbitros: Muñoz García, Langa de Martín y Cañigueral Novella. Sin eliminadas.

Gran acierto de tres

La buena puesta en escena del Lointek Gernika mejoró según transcurrieron los primeros minutos. Se amoldaron bien al fuerte ritmo del encuentro y un par de triples les sirvieron para abrir las primeras ventajas. Y es que el acierto desde la larga distancia fue uno de los puntos fuertes que sirvieron para mantener a raya a sus rivales -80% de acierto- en este cuarto. Los trece puntos a falta de dos minutos para la conclusión se quedaron a ocho al final porque el Rpk Araski es un equipo que no da un balón por perdido.

El segundo llevó un guión bastante similar. Las gernikarras tuvieron un arranque un poco más espeso merced a que sus rivales mejoraron sus prestaciones y Edwards estuvo más entonada, pero Dietrick se encargó de que no sonaran las alarmas y Roundtree puso su granito de arena. Las de Mario López se volvieron a marchar hasta los once puntos en el ecuador, pero vieron como cualquier momento de relajación o las malas decisiones se pagaban con puntos en contra. Un triple de Ciapina permitió colocarse a las alavesas a seis, pero la respuesta de Díez fue inmediata. Sin embargo una buena acción de Diallo y el acierto de Robinson desde la línea exterior apretaron más las cosas. Van den Adel dispuso de tres tiros libres con el tiempo cumplido tras un error defensivo que no anotó y el Lointek Gernika se retiró al descanso cuatro arriba.

Sangre fría

El tercer acto fue un toma y daca. Un intercambio de canastas en el que dominaron las entradas por velocidad. Todo se mantuvo ajustado hasta que Pascua comenzó a imponer su altura en la pintura. Sin embargo, el choque se espesó en ataque. El Lointek Gernika estuvo algo más inspirado, lo que le valió afrontar el último cuarto con ocho puntos de ventaja.

El Araski llegó con vida al momento clave, pero las anfitrionas no cedieron. Hubo algunas decisiones erróneas en ataque que pudieron costar caro, pero las gernikarras no se descompusieron en defensa. Las jugadoras claves del Araski respondieron, pero también lo hicieron las de Mario López. El balón llegó a quien tenía que jugársela, y Gwathmey tuvo la sangre fría y la calidad suficiente como para jugarse varios balones clave. Que siga la fiesta.