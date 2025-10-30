Plácido triunfo del Lointek Gernika en las Azores

Juan Pablo Martín Jueves, 30 de octubre 2025, 01:02 Comenta Compartir

El Lointek Gernika cumplió este martes el trámite. Porque la visita al Sportiva Azoris Hotels lo fue. Las granate sumaron su segunda victoria en la EuroCup Women en las Azores en un duelo que tuvieron controlado desde el primer momento, y en el que solo las bajadas de tensión de las vizcaínas dieron algo de esperanza a sus rivales. Sin embargo, en el momento en que pisaron el acelerador quedó clara la diferencia de plantilla existente entre un club y otro. La pívot serbia Krnjic tuvo sus primeros minutos y, aunque todavía le falta acoplamiento, contribuyó bien a cerrar la pintura.

Sportiva Azoris Hotels Nascimento (4), Soares (9), Paz (12), Gaislerova (7), Goncalves -cinco inicial- Carvalho (9), Rodrigues (2), Serralheiro (5), - Lointek Gernika Matarranz (6), Olaeta (4), Westerik (12), Jankovic (13), Bessoir (8) -cinco inicial- Castedo (8), Polleros (16), Adams (5), Krnjic (8) Parciales: 7-21, 19-11 (26-32), 17-20 (43-52), 5-30 (48-82).

Árbitros: Last (NED), Gaduel (FRA) y Van Hoye (BEL). Sin eliminadas.

Las granate dejaron claro desde los primeros minutos que con una defensa intensa les bastaba para evitarse sobresaltos. Aseguraron el rebote, metieron bien las manos y, como consecuencia de ello, pudieron recuperar balones y correr. En apenas cinco minutos abrieron un hueco de diez puntos en el luminoso.

Apretón final

Sin embargo, en el arranque del segundo acto les resultó complicado mantener la intensidad vista su superioridad y las lusas comenzaron a crecerse a medida que encontraban facilidades en el ataque. Aumentaron su acierto y con un parcial de 17-4 y se llegaron a colocar a tan solo un punto a falta de medio cuarto por jugar. El Lointek Gernika volvió a dar un paso al frente para evitar males mayores y llegó al descanso con un triple de Westerik que estableció la ventaja en seis puntos.

La segunda mitad fue cuestión de madurar a sus rivales, que pusieron voluntad y consiguieron que las gernikarras no terminarán de romper el encuentro. Lo hicieron en el último cuarto, cuando el cansancio comenzó a pasar factura a las locales. Al Lointek Gernika le bastó con mantener el motor revolucionado para firmar un parcial de 3-19 en seis minutos y cerrar el encuentro de forma cómoda.