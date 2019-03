El Perfumerías Avenida se le vuelve a atragantar al Gernika Vanderwal trata de superar la presión de Robinson y Elonu durante un lance de la primera mitad. / Maika Salguero El Lointek paga en exceso las pérdidas y no cerrar bien el rebote, ante la intensa propuesta de las salmantinas JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 10 marzo 2019, 23:29

Estaban advertidas. El partido ante el Perfumerías Avenida pasaba por reducir al máximo el número de pérdidas, cerrar bien el rebote para evitar las segundas oportunidades y estar acertadas en el tiro. El Lointek Gernika solo cumplió con una de las premisas necesarias por lo que no pudo con las salmantinas. Es igual que fuera su quinto partido en diez días y que llegaran cansadas de un viaje largo desde Rusia, las dirigidas por Miguel Ángel Ortega no bajan el ritmo en ningún momento del partido porque cuentan con un banquillo largo y están acostumbradas a este tipo de trote. La exigencia que imprimen a lo largo de los cuarenta minutos obliga demasiado a las rivales. Las gernikarras lo comprobaron desde el segundo cuarto cuando comenzaron a ver como el choque se les complicaba demasiado. Aguantaron en el alambre hasta el final, y en el último dispusieron de un acción para que la desventaja bajara de los diez puntos a falta de cuatro minutos para la conclusión, pero el balón no entró y las charras cumplieron los pronósticos.

El primer cuarto fue esperanzador. Aunque a ambas escuadras les costó un poco afinar la puntería, Williams encestó su primera tentativa y Banham estuvo acertada desde la larga distancia. Sin embargo, no se consiguió parar el juego interior de las visitantes que percutieron una y otra vez con De Souza y Elonu. A pesar de todo, el marcador se mantuvo ajustado por los buenos porcentajes de las vizcaínas en el tiro y porque Perfumerías Avenida no tuvo tanto acierto.

Poca fluidez

Pero en el segundo acto Loyd comenzó con su recital desde la larga distancia y las cosas se empezaron a complicar. Mario López pidió un tiempo muerto para tratar de reconducir la situación. Berezhysnka no estuvo nada acertada y tuvo que ser Nacickaite la que mantuviera a las gernikarras dentro del choque hasta el ecuador. Fue entonces cuando llegó el parcial de 0-9 de las charras, que coincidió con algunas acciones precipitadas del Lointek Gernika.

Las salmantinas mejoraron sus prestaciones defensivas, pero Williams fue capaz de fabricarse algunas canastas que dieron un cierto respiro y se llegó al descanso sin superar la barrera psicológica de los diez puntos abajo. Había que minimizar errores para la segunda parte si se quería tener alguna opción pero se encontraron con un parcial de 2-7 en contra nada más arrancar que provocaron que la fluidez del juego de las gernikarras se resintiera y el Perfumerías Avenida reforzara su propuesta.

72 LOINTEK 88 PERFUMERÍAS Lointek Gernika Bizkaia: Vanderwal, Nacickaite (10), Williams (25), Roundtree (4), Berezhynska (6) -cinco inicial-; Banham (9), Díez (1), Mazionyte (17), Pascua, Ariztimuño. Perfumerías Avenida: Azurmendi (2), Elonu (16), Eldebrink (14), Gil (9), De Souza (11) -cinco inicial-; Dominguez (4), Arrojo, Givens (10), Loyd (18), Robinson (4). Parciales: 21-20, 17-27 (38-47), 15-21 (53-68) 19-20 (72-88). Árbitros: Más, Murillo, Checa. Eliminaron a Elonu.

Elonu siguió encontrando facilidades para anotar y no se pudo cerrar la pintura con la suficiente consistencia, por lo que la ventaja de las charras se fue hasta los 21 puntos superado el ecuador. La entrada de Mazionyte resultó un soplo de aire fresco para las de la villa foral y Roundtree consiguió su primera canasta al final. A pesar de todo y se llegó al último acto con 15 puntos por recuperar.

Estaba demasiado complicado, pero el Lointek Gernika quiso intentarlo. Se buscó un punto más de agresividad en la cancha y Williams tuvo un tiro para poner a las suyas a nueve. No entró. A partir de entonces las castellano-leonesas controlaron la situación con autoridad, mientras que las dirigidas por Mario López terminaron jugando con dos cuatros, y Mazionyte fue la segunda máxima anotadora del equipo. Aunque el Perfumerías Avenida se les volvió a atragantar.