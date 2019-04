Paso atrás del Lointek Gernika Nacickaite lucha un balón con Brown en el transcurso del partido. / Maika Salguero Las vizcaínas pierden el factor cancha tras descomponerse en el último cuarto frente al Valencia en Maloste JUAN PABLO MARTÍN Gernika Jueves, 11 abril 2019, 00:34

Las caras de las jugadoras del Lointek Gernika al final del partido lo decían todo. Su as en la manga en forma de factor cancha se esfumó a las primeras de cambio y en Maloste. El Lointek Gernika se descompuso en el último cuarto y no pudo con un Valencia que fue más equipo por la calidad que atesora. Mario López pidió cuarenta minutos de concentración y no los hubo. En el momento en que las gernikarras vieron cómo sus rivales les igualaban en el luminoso, les entraron las prisas y todo comenzó a tender a negro.

Y eso que la primera parte resultó esperanzadora. Costó engrasar la maquinaria porque las dirigidas por Rubén Burgos propusieron una defensa férrea, como se esperaba, y el conjunto local encajó un parcial de 0-8 para comenzar. Las sensaciones no eran buenas. Roundtree era la única alternativa en ataque y no estaba acertada, mientras que Tirera y Gómez no fallaban. Mario López tuvo que pedir un tiempo muerto para corregir la situación y surtió efecto. Las vizcaínas reaccionaron, y de qué forma. Cerraron mejor el rebote y Vanderwal marcó el camino en ataque con sus dos primeras canastas. Pero las naranjas movían bien el balón y encontraban situaciones de tiro bastante cómodas que les sirvieron para mantener la diferencia. El aluvión llegó a falta de cuatro minutos para la conclusión. Las de la villa foral se enchufaron tras un triple de Berezhynska, al que siguió la primera canasta de Roundtree y otro triple de Nacickaite. El parcial de 12-2 cosechado a base de mayor mordiente les permitió finalizar el acto cinco por delante.

69 Lointek Gernika Vanderwal (11), Williams (8), Nacickaite (8), Roundtree (4), Berezhynska (16) –cinco inicial–, Banham (11), Mazionyte (1), Pascua (5), Ariztimuño (2), Díez. 76 Valencia Gómez (13), Davis (8), Pina (17), Abalde (12), Tirera (3) –cinco inicial–, Moore (10), Bettencourt (5), Brown (8). parciales: 22-17, 17-13 (39-30), 16-24 (55-54), 14-22(69-76). Árbitros: García León, García González y Franquesa Vázquez. Eliminaron a Tirera. Incidencias: Gran entrada en el polideportivo de Maloste.

El segundo comenzó bastante más espeso por parte de ambos conjuntos. Se subió un peldaño la intensidad y todo se ajustó. Había problemas para anotar porque las defensas estaban muy intensas, pero otro arreón de las dirigidas por Mario López a falta de cuatro minutos para irse a la caseta les permitió abrir una brecha de diez puntos merced a que dispusieron de mejores situaciones de tiro y las supieron aprovechar. El Valencia tuvo más problemas con Tirera en el banquillo al tener tres faltas personales.

A difuminarse

El tercer cuarto comenzó con un intercambio de triples esperanzador pero no duró mucho. Un parcial de 0-6 por parte del Valencia redujo la diferencia a tres y el Lointek Gernika comenzó a difuminarse. Las ideas en ataque ya no fueron tan claras y empezaron a fallarse tiros que antes entraban. La precipitación comenzó hacer mella, mientras que sus rivales mantuvieron sus prestaciones.

En el último acto se avecinaba tormenta por las sensaciones que emitían ambos equipos y así fue. Tras unos minutos de tanteo, Davis y Abalde comenzaron a excavar el hueco que no pudieron cerrar las locales. Faltó claridad y paciencia, y que el Lointek Gernika funcionara como un conjunto, algo que su rival sí consiguió en los momentos decisivos.