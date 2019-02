Baloncesto Naiara Díez: «Hemos aprendido a jugar partidos con mucha presión» Naiara Díez tiene ganas de jugar el derbi ante el Araski. / L. A. GÓMEZ Capitana del Lointek Gernika Considera que el equipo de villa foral «tiene que ser un piña y sumar cada una en su faceta» ante la dificultad de superar al Rpk Araski en su feudo JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 10 febrero 2019, 02:11

Acostumbradas a jugar los sábados la semana se ha hecho algo larga para las jugadoras del Lointek Gernika. Sin embargo, hoy (18.00 horas) juegan un derbi contra el Rpk Araski en Mendizorroza para el que su capitana, Naiara Díez, considera que llegan en «un muy buen momento».

- ¿Siente algo diferente ante un partido así?

- Son especiales porque conoces a las rivales, incluso hemos jugado con alguna de ellas, y porque el ambiente es diferente. Pero lo afrontamos como un partido más.

- Una victoria supondría asegurar el play-off a falta de siete jornadas para la conclusión de la liga regular.

- Qué locura. No me lo había planteado. Este año hemos estado inmersas en la Liga Dia y la EuroCup Women y no nos ha dado tiempo casi ni de asimilar nada porque al día siguiente teníamos que entrenar. Estamos metidas en esa dinámica y solo queremos ganar el siguiente partido y seguir arriba en la clasificación. No pensamos todavía en la Copa como para hacerlo en el play-off. Hay que seguir así para que no nos distorsione la realidad.

- No están acostumbradas a jugar los domingos por la tarde. ¿Se ha hecho larga la semana?

- Estamos habituadas a jugar los sábados y ya tenemos una rutina, por lo que esta semana hemos tenido que cambiar algunas cosas.

- ¿Cómo llegan?

- En muy buen momento. Jugamos un partido muy completo en Maloste el fin de semana pasado. Veníamos de una dura derrota ante Cadí La Seu que nos hizo mejorar muchas cosas y darnos cuenta que cualquiera te puede ganar. Por lo que en Mendizorroza hay que ser todas una piña y sumar cada una en su faceta.

- ¿Se ha notado tanto la marcha de Dietrick?

- Era una jugadora especial que daba muchísimas cosas además de puntos. Pero han llegado otras dos de características diferentes que aportan otras cosas. A todas las que han sido importantes para nosotras se les echa de menos, pero no por eso hay que olvidarnos de todo lo bueno que tenemos.

- ¿Cómo marcha la integración de Nacickaite y Banham?

- Se han acoplado muy bien al equipo y al grupo que tenemos formado fuera de la cancha. Es un buen síntoma. Empleamos muchos sistemas que han tenido que asimilar en muy poco tiempo y es complicado, pero van a estar a tope en breve.

«No hay favorito»

- Les hará falta todo para superar a las alavesas en su feudo.

- Para ganar un derbi siempre hay que darlo todo. Todas las jugadoras se motivan mucho y vamos a tener que ser muy serias en defensa los cuarenta minutos porque tienen jugadoras de calidad que castigan cualquier error. Hay que poner toda la carne en el asador desde el primer segundo y no perder la concentración.

- Son partidos de mucho ritmo y marcadores ajustados.

- Con mucha tensión en la cancha. Un partido para que disfrute el espectador y nosotras, pero también para llevarnos la victoria a Gernika.

- Ellas se han reforzado en Drammeh. ¿Precisa de una vigilancia especial?

- Hay que vigilar a muchas de sus jugadoras porque son muy peligrosas. Pasaron una mala racha, pero vuelven a estar en un buen momento y querrán mostrarlo a su afición.

- Ellas se crecen ante su público. ¿Gestionar esa presión será clave?

- Sí. Este año hemos aprendido al respecto porque hemos jugado partidos muy importantes. En el primero de la temporada nos jugamos la clasificación para la EuroCup. Nos hemos medido al Galatasaray, tuteamos al Perfumerías Avenida en Salamanca... El equipo sabe jugar partidos importantes y de mucha presión.

- ¿El hecho de que ustedes sean terceras en la clasificación y les ganaran en Maloste les concede el cartel de favoritas?

- En un derbi no hay favoritos. Ellas juegan en casa y va a resultar muy complicado ganarles. La dinámica en la que estamos los dos equipos es muy parecida.

- Será el tercer derbi que juegan esta temporada. ¿El baloncesto femenino de élite vasco goza de buena salud?

- Yo diría que está de enhorabuena. Está siendo una temporada espectacular para los tres equipos en una Liga Dia tan competitiva. Es muy complicado estar todos en la parte alta de la clasificación y con el billete para la Copa de la Reina. Hay que valorarlo y apoyarlo. Es muy difícil llegar, y todo cuidado es poco para que los equipos se mantengan.

- La cita de hoy también será una buena oportunidad para testar el escenario de la Copa.

- Es verdad que hay jugadoras de nuestro equipo que no han jugado en Mendizorroza. Ganar en una pista en la que luego te vas a jugar un título permitiría tener muy buenas sensaciones.