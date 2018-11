El mejor momento para recibir a su 'bestia negra' Mario López da instrucciones a sus jugadores en el último duelo de la Liga Dia. / Pedro Agrelo El Lointek Gernika abre hoy en Maloste ante el Girona la segunda vuelta de la fase de grupos de la EuroCup Women JUAN PABLO MARTÍN Martes, 27 noviembre 2018, 23:48

Ha sido el único rival que se le ha resistido hasta el momento esta temporada y el Lointek Gernika quiere cambiar la dinámica porque supondría un sustancioso premio. Las vizcaínas reciben hoy (20.00 horas) en Maloste al Spar Citylift Girona en el inicio de la segunda vuelta de la fase de grupos de la EuroCup Women con el objetivo de plantar cara a uno de los grandes de la competición. Llegan en el mejor momento de la temporada ante su 'bestia negra' y necesitan aprovecharlo, aunque han vivido en sus carnes el potencial que atesoran las de Eric Suris en todas sus líneas.

«Necesitamos que ellas no tengan un buen día y que nosotros ofrezcamos nuestro máximo nivel para tener opciones. Son un gran equipo, por lo que, si no conseguimos rebajar sus porcentajes y rebotes terminarán por imponer su calidad técnica», destacó el técnico de la villa foral, Mario López. En la ida las sensaciones con las que acabaron el choque en el pabellón de Fontajau no fueron buenas, «pero ahora jugamos en casa y necesitamos sentir a nuestro público en cada acción como ellas lo hicieron allí. No les pitaron una sola falta en los dos primeros cuartos y, desde el respeto y la corrección, los árbitros también tiene que sentir esa presión aquí», añadió.

Todo va hacer falta para cortocircuitar a un conjunto que, al igual que las gernikarras, solo ha perdido un choque esta campaña. Fue en la liga doméstica en su visita al Cadí La Seu tras el regreso de un largo viaje a la Azores en la competición continental.

«Tenemos que imprimir mucho ritmo al juego y proponer una defensa muy férrea. Estar atentas a sus bloqueos directos, que es una de las jugadas que más utilizan, y el control de nuestras acciones en ataque», manifestó. Ante rivales de este calibre no se pueden perder tres acciones ofensivas consecutivas porque les es suficiente para romper el partido. «No hay que tener altibajos en este sentido. Hay que ser constantes porque en el anterior encuentro recibimos varios parciales y luego resulta muy complicado remontarlos», manifestó.

El peligro de Buch

También tendrán que tratar de bajar el nivel de anotación de jugadoras como Buch, que cuenta con un 70% en tiros de tres, y vigilar muy de cerca a Murphy y Colhado. «Pero cuentan con otras como Laia Palau, una de las mejores bases de la última década, Hamptom o Sánchez que también son capaces de desequilibrar un encuentro», añadió.

En esta ocasión, será Dietrick la que se vuelva a quedar fuera de la convocatoria por los problemas de cupos. La decisión no ha sido fácil por todo lo que está aportando la estadounidense al equipo. Roundtree arrastra algún problema de espalda. Ayer no entrenó por precaución, pero López contará con ella.