Mario López: «Hemos sufrido»

Sufrido triunfo del Lointek Gernika ante el Valencia en Maloste en un partido en el que el cuadro vizcaíno ha jugado «a rachas», como señaló Mario López, el entrenador, al final del encuentro. «Hemos sufrido y nos ha costado mucho. Hemos tenido muchos problemas, quizás estábamos demasiado separadas. Al final hemos remontado. Esta victoria tiene que ser un subidón y nos tiene que dar muchísima confianza», avanzó López.

El equipo de la villa foral tuvo la victoria en varias ocasiones pero no supieron aprovechar las oportunidades. «Lo hemos tenido, no hemos sabido jugar esas últimas posiciones, no hemos sabido leerlo bien. Quizás el cansancio o que no lo hemos trabajado. Al final hemos ganado el partido que era lo importante ante un gran equipo y muy físico», reconoció López.

A pesar de la sufrida victoria, el técnico se muestra contento con el buen hacer de equipo en este arranque de temporada, donde también ha disputado competición europea. «Estamos preparados para jugar con gente grande con la plantilla que tenemos este año. Sí que es verdad que hemos llegado cansadas, sobre todo en cuanto a decisiones finales. Pero estoy contento con las jugadoras, es una victoria importante ante un equipo que estarán arriba en la tabla. Y además con el público de Maloste que hoy se ha notado y mucho», explicó.

Las vizcaínas venían de hacer muy buenos partidos, tanto ante el Namur en la previa de la Eurocup, como frente al Sant Adría en la jornada inaugural de la Liga Dia. «No hemos estado como en los anteriores partidos cuarenta minutos redondos y hemos ido a tirones. Al final echándole casta, por ilusión, por deseo de ganar, hemos estado un poquito mejor que ellas», señaló. El fin de semana el Gernika viajará a Extremadura a por el tercer triunfo de la temporada para afianzarse en la parte alta.