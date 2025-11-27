El Lointek sobrevive en Sofía y certifica el segundo puesto

Aitor Echevarría Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

En un duelo cargado de tensión en tierras bulgaras, el Lointek Gernika certificó su clasificación para el playoff de la EuroCup Women pese a caer ante el Elitzur Ramla en el sexto y último partido de la fase de grupos. Las vizcaínas, que habían ganado el martes por 65-81 en el primero de los dos duelos consecutivos en Sofía, llegaban con un margen cómodo pero no definitivo y debían ganar o, al menos, no perder por más de 16 puntos para asegurar la segunda plaza del grupo. El Elitzur, tercero de grupo, llegaba con la obligación de arrollar para superarlas en la tabla.

Lointek Castedo (7), Westerik (7), Adams (8), Bessoir (17) y Matarranz –quinteto inicial– Krnjic, Olaeta y Polleros (20). 59 - 64 Elitzur Guirantes (5), Harrigan (7), Green (17), Nelson (16) y Rotberg (16) –quinteto inicial– Garzon (3) y Gal. Parciales: 18-23, 17-11 (33-32); 9-23 (42-5) y 17-9 (59-64).

Árbitros: Giacomo Dori, Michal Scholze y Monika Mincheva. Sin eliminadas.

Incidencias: Partido disputado a puerta cerrada en el Izzi Arena de Sofía.

El arranque resultó engañoso. El Lointek golpeó primero, pero la respuesta israelí fue un súbito vendaval. Un parcial de 0-12 que volteó el marcador del 8-5 inicial a un 8-17. Al conjunto de Lucas Fernández le costó reaccionar, aunque lograron recomponerse a tiempo para cerrar el primer cuarto con un aceptable 16-21 que evitaba males mayores.

El segundo acto mantuvo el guion de igualdad y poco acierto. Ambos equipos atravesaron minutos espesos, pero el Lointek supo sobrevivir mejor a la falta de puntería. Un triple de Sarah Polleros acercó a las vizcaínas a solo un punto y, con un excelente parcial final de 10-0, se marcharon al descanso por delante (33-32). Polleros y Emily Bessoir sostenían la anotación gernikarra, mientras Joy Adams imponía su fortaleza en la pintura. El Elitzur, por su parte, sufría un duro castigo desde la línea de tres (2 de 9) que impedía cualquier escapada.

Pero el partido dio un vuelco total tras el descanso. Las israelíes salieron en tromba con un parcial de 0-7 y se adueñaron por completo del tercer cuarto. Afinadas en ataque y feroces en defensa, endosaron un 9-23 que dejó el duelo del revés: 42-55 y el Lointek en su peor momento.

La distancia llegó a ser de +15, a solo un punto de igualar la diferencia del partido del martes que habría dejado a las vascas fuera del segundo puesto. La clasificación empezaba a peligrar seriamente.

Entonces llegó el despertar gernikarra. El Elitzur se atascó en el arranque del último cuarto, incapaz de anotar durante varios minutos, y el Lointek lo aprovecho para firmar un parcial de 8-0 que volvió a a apretar el encuentro. Las israelíes entraron en una tendencia desastrosa y hasta la hasta entonces destacada Chelsea Nelson entró en un bache que restó mordiente ofensiva a las visitantes.¡

La mala racha terminó. Elitzaur se reencontró por un instante y volvió a situarse a nueve puntos tan sólo a falta de dos minutos para el final, intentando el último acelerón hacia ese +16 que necesitaba para arrebatar el segundo puesto. No lo logró. El Lointek resistió y cerró el choque con un 17-9 en el último cuarto que, pese a la derrota final le asegura su presencia en el playoff. La mejor de las gernikarras fue Sarah Polleros, con 20 puntos y siete rebotes, acompañada por el enorme despliegue de Joy Adams, que capturó 11 rebotes y sostuvo al equipo en los momentos críticos.

Temas

Lointek Gernika